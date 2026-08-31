Впервые за 20 лет: Джокович проиграл на старте US Open

Пятисетовый триллер

US Open 2026. Мужчины. 1-й раунд

Мариано Навоне (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1

Матч между 39-летним сербом и аргентинцем Навоне длился 4 часа и 40 минут. По итогам трех сетов Джокович побеждал, и четвертую партию он начал уверенно - сделал брейк и повел 2:1.

Однако после этого Новак проиграл 11 из 12 геймов. Более того - при счете 3:1 в пятом сете Джокович прослезился на корте. Позже серб подтвердил – он играл из-за боли в конце поединка.

Историческое поражение

Для Джоковича это первое поражение в стартовом раунде US Open за 20 выступлений в основной сетке турнира. При этом сербу дважды до этого приходилось проходить дистанцию в пять сетов, чтобы сделать это. Гаэль Монфис в 2005 году и Виктор Троицкий в 2010-м заставляли серба проходить всю дистанцию.

Также это поражение стало третьим в карьере Джоковича в первом круге турнира Grand Slam за всю карьеру и первое более чем за 20 лет. Две предыдущие произошли на Sustralian Open в 2005 и 2006 годах.

И наконец – после этого поражения Джокович впервые с 2018-го года покинет топ-10 рейтинга ATP.