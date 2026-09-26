"Умение брать все от плохих дней": Костюк рассказала, что помогло ей провести успешный сезон

Костюк – о стабильности работы во время неудачных серий

По словам Марты, даже во время неудачных серий команда продолжала придерживаться стабильного тренировочного процесса. Она убеждена, что именно это явилось залогом ее прогресса в текущем сезоне.

"Работа продолжалась все время, несмотря на мои какие-то неудачные серии, какие-то падения… Мы продолжали работать и больше всего мы фокусировались на том, чтобы работа продолжала быть стабильной и одинаковой, независимо от того, хороший ли мы день или плохой", – рассказала Костюк во время встречи с медиа в Киеве.

Теннисистка отметила, что в этом виде спорта сложно постоянно находиться на пике формы и получать удовольствие от каждого матча.

Неудачные дни как составляющая успеха

Костюк считает, что важной составляющей ее прогресса стало умение адаптироваться к неудачным дням и использовать отрицательный опыт для дальнейшей работы.

"В целом, в теннисе у тебя бывает не так много хороших дней, когда все получается и все счастливы. Умение адаптироваться и брать все от плохих дней – наверное, это такое самое полезное качество, которое я пыталась развить наилучшим образом. И думаю, что это очень повлияло на мои выступления в этом сезоне", – добавила украинка.