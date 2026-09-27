"Большие изменения в своем состоянии": Костюк рассказала о работе с психологом, работающим в Формуле-1

Что изменилось в состоянии Марты Костюк

Марта отметила, что впереди еще много работы над собой, но по состоянию на сегодняшний день она уже видит значительные изменения в своем состоянии.

"100%, я вижу большие изменения в своем состоянии. Ты учишься если бы контролировать то, сколько энергии ты тратишь. И это очень важно в моем спорте, особенно когда у нас длинные турниры. Еще много работы впереди. Мне очень нравится это делать. И надеюсь, что мне это будет помогать еще больше", - рассказала Костюк.

"Уменьшать, минимизировать расход энергии"

Теннисистка не вдавалась в детали методик, применяемых для улучшения своего психологического состояния, но приоткрыла небольшой секрет.

"Основная суть в том, чтобы контролировать, насколько много энергии ты тратишь и уменьшать, минимизировать расход энергии", – отметила украинка.

По словам Костюк, реакция на стресс и давление у каждого человека отличается. Поэтому работа над контролем энергии носит индивидуальный характер.

"У каждого человека оно индивидуально. Под давлением, стрессом каждый реагирует по-разному. Кто-то тратит ментальную энергию, кто-то тратит физическую", – пояснила Костюк.

Теннисистка привела пример упражнений, во время которых человек практически не двигается, однако его пульс может превышать 100 ударов в минуту.

"Например, ты можешь делать эти упражнения, сам не двигаешься, но твой пульс за 100. И это значит, что ты тратишь физическую энергию", – добавила Марта на встрече с медиа, организованной Marta Kostyuk Foundation.