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Теннис 25 августа 2026, 09:32

Успешный старт: Подрез впервые победила в квалификации US Open

Украинка в трех сетах победила американку Кэролайн Доулхайд
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Вероника Подрез (Фото: vero_tennis, Instagram)
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Украинская теннисистка Вероника Подрез одержала непростую победу на старте квалификации US Open-2026, одержав в трех сетах американку Кэролайн Доулхайд.

О ходе и результате матча рассказывает Sport RBC.UA.

Течение поединка против Доулхайд

В четвертьфинале отбора дебютного для себя US Open Подрез встретилась с местной теннисисткой Кэролайн Доулхайд (№245 WTA). Это была первая очная встреча спортсменок в профессиональной карьере.

Украинка уверенно закрыла первую партию со счётом 6:2. Однако во втором сете уже Доулхайд показала доминацию и оформила "сухую" победу 6:0. Решающим стал третий сет – в нем Вероника вернула контроль над игрой и прижала соперницу 6:3.

Поединок длился 1 час 59 минут. За это время Подрез выполнила 4 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейкпойнта.

US Open. Хард, четвертьфинал квалификации

Кэролайн Доулхайд (США) – Вероника Подрез (Украина) – 2:6, 6:0, 3:6

Персональные достижения и следующая соперница

Победа в Нью-Йорке стала для 19-летней украинки особенной по нескольким причинам - впервые в профессиональной карьере она выиграла матч, в котором уступила в одном из сетов с "сухим" счетом 0:6.

А также Подрез во второй раз в карьере выиграла матч квалификации Грендслема (ранее доходила до второго круга отбора на Уимблдоне-2026).

В полуфинале квалификации US Open-2026 Подрез ждет испытание против эксчетвертой ракетки мира и чемпионки US Open-2019 Бьянки Андрееску из Канады.

В квалификации последнего мейджора сезона выступят трое украинцев: кроме Вероники Подрез, свои выступления начнут Анастасия Соболева и Виталий Сачко.

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