US Open-2026: последний аккорд Grand Slam на харде

Квалификация и микст стартовали 24 августа, основная сетка одиночных разрядов пройдет с 30 августа по 13 сентября. Призовой фонд US Open-2026 – рекордные 108 миллионов долларов, что на 20% больше прошлогоднего показателя и наибольшая сумма призовых в истории тенниса.

Победители в одиночном разряде получат по 5,5 миллиона долларов, финалисты – 2,8 млн, полуфиналисты – 1,45 млн, четвертьфиналисты – 780 тысяч долларов. В Украине трансляции US Open - 2026 можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, платформе "Киевстар ТВ" и телеканалах Eurosport.

Миксты: три дня, которые включают шоу

Настоящей изюминкой первых дней, превращающей начало US Open в яркое шоу, традиционно становится турнир в смешанном парном разряде (миксте). Организаторы поместили его в сжатые три дня – с 24 по 26 августа. Стартовые раунды, одна восьмая и четвертьфиналы состоялись в первый и второй дни, а уже в среду, 26 августа, болельщики увидели полуфиналы и финал.

Внимание украинских поклонников тенниса было приковано к паре Элины Светолиной и Гаэля Монфиса – супруги получили от организаторов wild card. Это их первый общий выход на корт на профессиональном уровне, хотя раньше пара уже играла вместе на выставочных турнирах.

В целом, сетка микста была насыщена громкими именами, в частности, среди других звездных дуэтов основной сетки можно отметить пары: Серена Уильямс – Карлос Алькарас, Арина Соболенко – Новак Джокович, Белинда Бенчич – Флавио Коболли, Каролина Мухова – Якуб Меншик, Тейн Андреева – Андрей Рублев.

Украинско-французский дуэт подтвердил свой звездный статус супругов, демонстрируя яркий теннис и отличное понимание на корте, остановившись в шаге от решающего матча. В полуфинале Свитолина и Монфис в интересной борьбе уступили паре Бенчич – Коболли на супер тай-брейке.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис (фото: Getty Images)

Победителями микста стали Каролина Мухова и Якуб Меншик, обыгравшие в финале Бенчич и Коболли со счетом 6:3, 1:6, 10:6. Это был их первый общий титул Grand Slam, за победу чешская пара получила 1 миллион долларов.

Мужской турнир: Синнер выбыл, Алькарас возвращается, Джокович идет за рекордом

Главная новость перед стартом основной сетки мужского турнира – снятие Янника Синнера из-за травмы колена. Первая ракетка мира не выступает с июля этого года после победы на Wimbledon–2026. Для турнира это означает главное – в верхней части иерархии появилось вакантное место.

После снятия с турнира Синнера, главным претендентом на титул выглядит Карлос Алькарас – действующий чемпион US Open, победивший в 2025 году в финале именно Синнера. Однако Алькарас возвращается после травмы запястья, из-за которой пропустил более четырех месяцев на корте – Roland Garros, Wimbledon и всю подготовку на харде. Букмекеры оценивают его шансы выше других игроков турнира (средний коэффициент на победу Алькараса среди ведущих букмекерских контор составляет примерно 2,5, следующие за ним: Зверев – 4,2 и Джокович – 8,5), но вопрос формы остается открытым.

Ранее в сезоне Алькарас уже выигрывал Australian Open, одолев в финале Новака Джоковича в четырех сетах. Сам серб остается отдельной историей турнира: четырехкратный чемпион US Open и рекордсмен по общему количеству Grand Slam, в этом году будет стремиться покорить новую вершину в мировом теннисе – выиграть свой 25-й Grand Slam.

Александр Зверев, действующий чемпион Roland Garros и финалист Wimbledon – 2026, также подходит к US Open как один из главных фаворитов мужской сетки и первый номер посева. Шансов к успеху ему добавляют мощная первая подача, высокий процент выигранных очков на своей подаче и богатый опыт глубоких стадий на турнирах Grand Slam. Зверев – первый гражданин Германии, ставший чемпионом мейджора со времен Бориса Беккера.

Бен Шелтон приезжает на домашний мейджор после титула в Монреале – второго ATP 1000 в карьере. Агрессивный леворукий стиль и мощная подача делают его опасным для любого сеяного соперника.

Бен Шелтон – современная надежда американского тенниса (фото: Getty Images)

Среди других претендентов – Тейлор Фриц, с поддержкой домашних трибун, остается одним из самых надежных американцев на скором харде, а Флавио Коболли после финала Roland Garros – 2026 и полуфинала АTP 1000 в Цинциннате превратился из темной лошадки в реального претендента. Феликс Оже-Альясим уже имеет полуфинал US Open-2025 и входит в этот турнир в статусе 4-го номера рейтинга.

Отдельно стоит следить за игрой Артюра Фиса, только что выигравшего свой первый титул в Цинциннате, одолев в финале Фрэнсиса Тиафо, и 19-летнего испанца Рафаэля Ходара – главное открытие сезона, который этим летом дошел до полуфинала в ATP 1000. 2026 и турниров ATP 1000 в Мадриде и Риме. Испанец, начинавший год со 168 позиции мирового рейтинга, сейчас уже занимает 11-й номер: он имеет все шансы побороться за попадание в итоговый турнир ATP в Турине.

Из-за травм US Open пропускают Джек Дрейпер, Алехандро Давидович Фокина, Жоау Фонсека, Эмилио Нава, Себастьян Корда, Хольгер Руне, Итан Куинн, Габриэль Диалло и Уго Умбер. Ник Кириос не примет участие в турнире из-за положительного допинг - теста, который он сдал во время турнира в Майорке в июне этого года, в его допинг - пробе обнаружили метаболит кокаина. Точный срок его дисквалификации пока еще не определен.

Женский турнир: ровная сетка без иерархии

У женщин непредсказуемость еще выше. Три предыдущих Grand Slam 2026 года выиграли три разных теннисистки: Елена Рыбакина – Australian Open, Мирра Андреева – Roland Garros, Линда Носкова – Wimbledon. Арина Соболенко остается первой ракеткой мира, однако в этом году она не взяла ни одного мейджора и во второй половине сезона ее уровень тоже заметно колебался. Так, на последнем для нее подготовительном к US Open турнире WTA 1000 в Цинциннате она проиграла уже в четвертом круге Сари Бейлек.

Елена Рыбакина занимает вторую позицию мирового рейтинга, однако в том же Цинциннате вынуждена была сняться из-за травмы голеностопа, после чего проходила 10 - дневное восстановление, поэтому ее текущее состояние вызывает вопросы.

Среди фавориток – Коко Гофф, только что выигравшая турнир в Цинциннате, в финале одолев Джессику Пегулу, и Ига Свентек, вернувшаяся в топ - 5 после победы на WTA 1000 в Торонто над той же Рыбакиной и прервавшая собственную безтитульную серию сезона.

Коко Гофф сильно отыграла на турнире в Цинциннате (фото: Getty Images)

Рядом с ними – Джессика Пегула, которая остается третьим номером мирового рейтинга и играет дома; действующие чемпионки Grand Slam сезона этого года – Мирра Андреева и Линда Носкова. Наоми Осака также входит в главные фаворитки турнира, поскольку она является четырехкратной чемпионкой Grand Slam и дважды выигрывала именно на US Open и является очень неудобной соперницей именно на быстром хардовом покрытии.

Среди представительниц нового поколения следует обратить внимание на Иву Йович – американка также будет играть дома и уже занимает 14-ю позицию мирового рейтинга, и филиппинку Александру Эалу, которая в этом году имеет серию побед над соперницами из топ - 10.

Отдельно эксперты выделяют Каролину Мухову – ее подрезанные удары и регулярные выходы в сетку традиционно доставляют хлопоты фаворитам именно в Нью-Йорке, где чешка уже дважды доходила до полуфинала, а также в этом году уже играла в финале Wimbledon - 2026, где уступила соотечественнице.

Винус Уильямс получила wild card в одиночную сетку US Open – 2026, где выступит в возрасте 46 лет. Серена Уильямс уже выступила на турнире в миксте в паре с Алькарасом. Кроме того, знаменитые сестры получили wild card на совместное выступление в парном разряде.

Из потерь стоит отметить снявшихся Эмму Радукану, Викторию Мбоко, Жаклин Кристиан и Хейли Баптист – теннисистки пропустят турнир из-за травм.

Сине-желтый десант: семь украинок в основной сетке Нью-Йорка

Украинские теннисистки подходят к US Open - 2026 в статусе одних из самых успешных в туре. Сразу пять наших представительниц находятся в Топ - 50 мирового рейтинга. Украину в основной сетке одиночного разряда представят семь теннисисток – одно из самых крупных представительств последних сезонов.

Элина Свитолина (9 - я ракетка мира) и Марта Костюк (11 - а) возглавляют список, компанию им составят Дарья Снигирь, Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Светолина проводит стабильный и яркий сезон и занимает 6 - е место в женском туре по набранным зачетным очкам в 2026 - м году. Элина в начале года выиграла титул WTA 250 в Окленде, чем задала темп успеваемости для всего своего сезона. В дальнейшем Свитолина дошла до полуфинала Australian Open, финала WTA 1000 в Дубае, одержала самую громкую победу сезона – титул WTA 1000 в Риме, где поочередно одолела сразу трех представительниц из топ - 10 (уступила Костюк), полуфинала в Торонто и четвертьфинала в Цинциннате, где вынужденно снялась с турнира из-за травмы голени.

Марта Костюк, девятая в мире по результатам сезона 2026, также уже побеждала на крупных турнирах этого года: она взяла титулы WTA 250 в Руане и престижного турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале Андрееву. Кроме того, Марта дошла до первого в карьере полуфинала Roland Garros, а в Цинциннате остановилась в четвертьфинале, потерпев поражение от будущей победительницы турнира Коко Гофф.

Отметим успехи других украинок: Дарья Снигирь вышла в финал турнира WTA 250 в Праге и впервые в карьере вошла в топ-50 теннисисток мира – 44 позиция мирового рейтинга по состоянию на данный момент; Ангелина Калинина (49) дошла до финала турнир WTA 250 в Рабате, а Юлия Стародубцева (74) до финала WTA 500 в Чарльстоне и четвертьфинала WTA 500 в Монтеррее. Александра Олейникова, дойдя до полуфиналов WTA 250 в румынских Клуж-Напоке и Яссы, занимает 46 позицию мирового рейтинга.

Надеемся и на наших лучших украинских парниц – сестер Людмилу и Надежду Киченок, которые регулярно выступают на самых престижных мировых турнирах.

Букмекеры включают лидеров украинского тенниса в список фавориток US Open - 2026. Марту Костюк ставят на девятое место среди претенденток на титул с коэффициентом 18,00, а Элину Светолину - на 11-14 позиции с котировкой 25,00.

По результатам жеребьевки основной сетки соревнований, проходившей 27 августа в Нью-Йорке, украинки получили следующих соперниц в первом круге:

Элина Свитолина сыграет с аргентинкой Соланой Сьеррой (87);

Дарья Снегирь уже в первом круге будет противостоять 16-я ракетка мира Диана Шнайдер;

Юлия Стародубцева сыграет против немки Эллы Зайдель (124);

Александра Олейникова – начнет турнир против американки Риз Брентмайер (425), получившей wild card;

Марта Костюк сыграет с австралийкой Сторм Гантер (169);

Ангелина Калинина – с японкой Химено Сакацуме (144);

Даяна Ястремская сойдется в противостоянии с итальянкой Лукрецией Стефанини (119).

Интересные исторические факты об US Open

Grand Slam на трех покрытиях: US Open – единственный турнир серии Grand Slam, который за свою историю проводился на всех трех основных покрытиях: на траве (1881 – 1974), на Har – Tru – «зеленой почве» (1975 – 1977) и на харде (с 1978 по настоящее время). Джимми Коннорс – единственный теннисист в истории, выигрывавший US Open на всех трех покрытиях.

US Open – единственный турнир серии Grand Slam, который за свою историю проводился на всех трех основных покрытиях: на траве (1881 1974), на Har Tru – «зеленой почве» (1975 1977) и на харде (с 1978 по настоящее время). Джимми Коннорс – единственный теннисист в истории, выигрывавший US Open на всех трех покрытиях. Равенство в призовых (1973): US Open стал первым турниром серии Grand Slam в истории, введшим правило равных призовых для мужчин и женщин в 1973 году благодаря активной кампании Билли Джин Кинг.

US Open стал первым турниром серии Grand Slam в истории, введшим правило равных призовых для мужчин и женщин в 1973 году благодаря активной кампании Билли Джин Кинг. Самый большой стадион: Центральный корт турнира – Arthur Ashe Stadium – вмещает более 23 700 зрителей и является самым большим теннисным стадионом в мире.

Центральный корт турнира – Arthur Ashe Stadium – вмещает более 23 700 зрителей и является самым большим теннисным стадионом в мире. Рекордсмены по количеству побед Открытой Эры (с 1968 года): У мужчин: Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер – пять титулов. У женщин рекордсменками есть Крис Эверт и Серена Уильямс, имеющие по шесть титулов.

У мужчин: Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер – пять титулов. У женщин рекордсменками есть Крис Эверт и Серена Уильямс, имеющие по шесть титулов. Самые молодые из лучших: Пит Сампрас выиграл свой первый титул US Open в 1990 году в возрасте 19 лет и 28 дней. У женщин самой молодой чемпионкой является Трейси Остин – выиграла на US Open в 1979 году, когда ей было 16 лет и 8 месяцев.

Пит Сампрас выиграл свой первый титул US Open в 1990 году в возрасте 19 лет и 28 дней. У женщин самой молодой чемпионкой является Трейси Остин – выиграла на US Open в 1979 году, когда ей было 16 лет и 8 месяцев. Активные чемпионы: Среди ныне активных игроков Нью-Йорк уже покоряли: Серена Уильямс – шесть раз, Новак Джокович – четыре раза, Карлос Алькарас, Винус Уильямс, Арина Соболенко и Наоми Осака – по два, а также Янник Синнер, Даниил Медведев, Стэн Вавринка, Марин Чинь Бьянка Андрееску, Коко Гофф и Слоан Стивенс – по одному.

Финальный кадр: Нью-Йорк без гарантий

US Open-2026 обещает стать одним из самых непредсказуемых турниров последних лет. Отсутствие Янника Синнера и непонятная форма Карлоса Алькараса по возвращении делают борьбу в мужском турнире очень плотной. В женской сетке ситуация еще более запутана. Уровень конкуренции в Топ-20 WTA сейчас чрезвычайно высок.

В общем и мужской, и женский тур подошли к US Open в равенстве сил – фаворитов много, но стабильности мало. В таком турнире сенсации не исключение, а почти закономерность, и именно эта непредсказуемость делает финальный Grand Slam сезон особенно интересным. US Open в этом году напоминает не турнирную таблицу с четкой иерархией, а открытую книгу, каждая страница которой может перевернуть сюжет.