Ястремская совершила драматический камбек и вырвала победу на турнире в Китае

Как проходил матч

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут и завершилась победой украинки на решающем тай-брейке.

Первый сет прошел в напряженной борьбе. Ни одна из теннисисток не смогла обеспечить себе решающее преимущество, поэтому судьба партии определялась на тай-брейке. Ястремская сыграла увереннее в ключевых розыгрышах и выиграла со счетом 7:4.

Во второй партии китаянка смогла навязать свою игру. При счете 4:4 она сделала важный брейк, после чего успешно подала на сет – 6:4.

Наиболее драматичные события развернулись в решающей партии. Украинка уступала 3:5, но сумела возвратиться в борьбу.

В десятом гейме Даяна отыграла два матчбола на собственной подаче и сравняла счет – 5:5. Впоследствии китаянка снова вышла вперед, однако в двенадцатом гейме Ястремская спасла еще три матчбола соперницы.

Таким образом, украинка пять раз оказывалась в шаге от поражения, но каждый раз находила возможность продолжить борьбу.

На решающем тай-брейке Даяна дожала соперницу - 7:3, оформив выход в следующий раунд квалификации.

Кто станет следующей соперницей

За путевку в основную сетку турнира Ястремская сыграет против австралийки Эмерсон Джонс, которая занимает 134 место в мировом рейтинге WTA.

В стартовом поединке квалификации Джонс победила представительницу Гонконга Хонг - Коди Вонг со счетом 4:6, 6:1, 6:4.

Победительница противостояния Ястремской и Джонс получит место в основной сетке соревнований категории WTA 250.

WTA 250. Гуанчжоу, Китай. Квалификация, первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ю Сяоди (Китай) – 7:6(4), 4:6, 7:6(3).