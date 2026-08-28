Стародубцева потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Ход матча Стародубцева – Мертенс

В первой партии Мертенс сразу захватила инициативу и сделала два брейка. Бельгийка уверенно довела сет до победы – 6:1.

На старте второй партии Стародубцева смогла повести в счете, однако в пятом гейме Мертенс сделала брейк и вернула себе преимущество. Вторая сеяная удержала ее до завершения встречи и закрыла сет со счетом 6:4.

Таким образом Стародубцева завершила выступления на турнире в Монтеррее на стадии четвертьфинала. Для украинки это был второй четвертьфинал на турнирах категории WTA 500 в карьере. Впервые она дошла до этой стадии в апреле на турнире в Чарльстоне, где пробилась в финал.

WTA 500. Монтеррей

Юлия Стародубцева – Элизе Мертенс – 1:6, 4:6.

Юлия Стародубцева в 2026 году

К Монтеррею украинка подходила после серии шести поражений подряд, поэтому выступление в Мексике стало для нее лучшим результатом после грунтовой части сезона.

Следующим турниром для Стародубцевой станет US Open-2026. В первом круге Открытого чемпионата США украинка сыграет против немки Эллы Зайдель.

Всего в этом сезоне Стародубцева приняла участие в 22 турнирах. Лучшим результатом для нее стал финал турнира в американском Чарльстоне в апреле. Тогда украинка в решающем матче уступила представительницу США Мэдисон Киз.