Стародубцева зарубилась со второй ракеткой мира в напряженном матче US Open-2026 (видео)

US Open-2026, 3-й круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7, 3:6

Утраченный сетпоинт в драматической партии

Украинская теннисистка впервые в карьере сыграла в 1/16 финала US Open. В первой партии Стародубцева долго уверенно брала свои подачи, а при счете 4:4 воспользовалась спадом в игре соперницы и сделала брейк. Однако подать на сет украинке не удалось - Рыбакина с четвертой попытки оформила обратный брейк.

Судьба партии решалась на тай-брейке. Стародубцева первой добралась до сетбола (6:5), однако Рыбакина выиграла три розыгрыша подряд и закрыла сет со счетом 8:6.

Борьба до последнего розыгрыша

Второй сет начался с затяжного давления Рыбакиной, которая быстро сделала два брейка и повела со счетом 4:1. Стародубцева смогла сократить отставание до минимального, отыграв одну подачу соперницы, однако сравнять счет не удалось. В девятом гейме вторая ракетка мира реализовала свой первый матчбол - 6:3.

Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Личный рекорд украинки

Несмотря на поражение, Стародубцева завершает выступления на US Open с личным рекордом. Ранее она не проходила дальше первого раунда на американском "мейджоре".

Кроме того, выход в 1/16 финала является повторением ее наилучшего результата на турнирах Grand Slam, которого она также достигала Ролан Гаррос в 2025 и 2026 годах.

В одиночном разряде Открытого первенства США единственной представительницей Украины осталась Марта Костюк. 6 сентября она сыграет в 1/8 финала против чешки Линды Носковой.