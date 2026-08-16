Снигур уступила американке и покинула турнир в Цинцинатти (видео)

Ход матча Дарья Снигур – Мэдисон Киз

Первый сет остался за украинкой: несмотря на то, что в середине этого игрового периода она проиграла свою подачу и отпустила соперницу на два гейма (2:4), Снегирю удалось сломать ход игры и оставить первую партию за собой (6:4).

Во втором сете на корте шла серьезная борьба, а ключевым стал момент при счете 3:4, когда Киз совершила брейк и впоследствии выиграла гейм на своей подаче – 6:3 в пользу американки.

В конце концов, в решающей партии Киз получила преимущество в два гейма (3:1) и уверенно довела дело до победы – 6:3.

Следующей соперницей 31-летней американки станет победительница пары Екатерина Синякова – Джессика Бузас Манейро.

WTA 1000. Цинцинатти

1/32 финала

Дарья Снигур – Мэдисон Киз – 6:4, 3:6, 3:6

Дарья Снигур в сезоне 2026

24-летняя украинка проводит один из лучших сезонов в карьере: в июле она играла в финале турнира WTA 250 в Праге, однако уступила Лилли Таггер из Австрии. Кроме того, Снигур выиграла два турнира в Словакии и еще один – в португальском Оэйраше.

Что получит победительница турнира WTA 1000 в Цинцинатте

Кроме 1000 рейтинговых очков, сильнейшая теннисистка на турнире в Цинцинатти получит солидную сумму призовых: 1 085 220 долларов США. Финалистка турнира пополнит свой банковский счет на 564 920 долларов.