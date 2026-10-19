Снигур получила неожиданный шанс на турнире в Китае после снятия чемпионки

Вместо кого сыграет Снигур

Украинка получила путевку в основную сетку после того, как с турнира снялась польская теннисистка Майя Хвалиньская. Представительница Польши, которая накануне завоевала титул на престижном турнире WTA 1000 в Ухане, была вынуждена отказаться от участия из-за травмы левого бедра.

Сама Снигур накануне не смогла доиграть свой финальный матч квалификации против другой польской теннисистки – Катажины Кавы – из-за внезапного ухудшения самочувствия и головокружения.

Неожиданный реванш в первом круге

Благодаря отказу Хвалиньской украинская спортсменка получила прямое место в основной сетке и сразу попала на знакомую соперницу.

В первом раунде соревнований в Нинбо Снигур вновь встретится на корте с Кавой. Таким образом, украинка получит возможность быстро взять реванш за незавершенный поединок в квалификации.