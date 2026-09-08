Россияне ночью атаковали падел-клуб Свитолиной и Стаховского: что известно

Последствия атаки и заявление клуба

Объект пострадал от взрывной волны во время продолжительной воздушной атаки на столицу в ночь на 8 сентября. Пока команда спортивного пространства уже устраняет последствия разрушений для скорейшего возобновления работы.

Официальное заявление от падел-клуба (Источник - Instagram-страница Элины Свитолиной)

"Люди не пострадали, и это самое главное. Наша команда уже работает над устранением всех последствий, и мы дополнительно сообщим, как только клуб будет полностью готов возобновить работу. Со всеми, кто имеет бронирование, мы будем на связи дополнительно. Мы искренне сочувствуем каждому, кто потерял близких этой ночью и пострадал", - говорится в официальном заявлении клуба.

Масштаб и особенности спортивного комплекса

Падел-клуб SVITO открылся весной этого года и стал одним из самых важных спортивных локаций столицы. Объект включает в себя семь крытых кортов и является одной из крупнейших современных площадок для падела в Украине.

К сожалению, этот клуб стал одним из объектов, пострадавших в результате массированных ударов РФ по Киеву, Киевщине и Одесщине в ночь на 8 сентября. Да, взрывы в столице раздавались почти пять часов.