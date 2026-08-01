Первая победа на хардовом "тысячнике": Олейникова разгромила американку в Цинциннате

Уверенный старт и реванш Олейниковой

В первом круге соревнований 46-я ракетка мира Александра Олейникова встретилась с американкой Эльвиной Калиевой (WTA 120). Поединок длился 1 час и 24 минуты и завершился разгромом соперницы.

WTA 1000 Цинциннат. Хард, 1/64 финала

Эльвина Калиева (США, WC) – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 1:6

Эта победа стала для Александры особенной - она взяла реванш у Калиевой за поражение трехлетней давности на турнире в Словении.

Кроме того, это первая победа Олейниковой на хардовом "тысячнике" в карьере. А также третья в шести матчах этой категории.

Что ждет украинку дальше

Во втором раунде Александра ждет серьезное испытание - матч против "нейтральной" шестой ракетки мира Мирры Андреевой. Противостояние состоится в воскресенье, 16 августа.

Олейникова стала уже третьей представительницей Украины, которая выиграла стартовый поединок в Цинциннате-2026, присоединившись в 1/32 финала к Ангелине Калининой, Дарье Снигур, Элине Свитолиной и Марте Костюк.