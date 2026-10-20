Последний шанс на WTA Finals: что нужно Костюк для фантастического прорыва

Математика рейтинга и расписание в Нинбо

После снятия с соревнований в Нинбо экс-первой ракетки мира Иги Свентек, украинская спортсменка осталась единственной конкуренткой чешки Каролины Муховой в борьбе за последнюю путевку в Итоговый турнир.

Пока между Муховой, которая занимает седьмую позицию в рейтинге WTA Race, и Мартой Костюк сохраняется весомая дистанция в 815 зачетных баллов. Преимуществом для украинки является тот факт, что чешская теннисистка пропустит грядущие турниры серии WTA 500 в Нинбо и Токио.

Чтобы обойти соперницу и получить заветное право выступить в Индиан-Уэллсе, Костюк должна выполнить максимальную задачу – выиграть один из двух турниров и добраться до финала на другом (или получить два титула подряд).

На соревнованиях в Нинбо Марта получила высокий третий номер посева и начнет выступления сразу со второго раунда. Главной фавориткой здесь является первая ракетка мира Елена Рыбакина, с которой украинка может пересечься только в финальном матче. Первой соперницей Костюк станет победительница пары Ханью Гуо – Екатерина Александрова.

Весенние триумфы и осенний спад Костюк

Осенний отрезок сезона для Костюк осложнился повреждением запястья, которое она получила после US Open. После паузы на восстановление Марта пока не выиграла ни одного матча, выбыв на старте турниров в Гвадалахаре и Ухане.

Чтобы оформить путевку на Итоговый турнир, где уже забронировала место Элина Свитолина, Марте необходимо вернуть форму весенне-летнего периода. В апреле-июле украинка получила два титула подряд и выходила в полуфиналы на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Кто уже отобрался в Итоговый турнир

Семь из восьми путевок на итоговый чемпионат года WTA Finals-2026 уже нашли своих обладательниц.