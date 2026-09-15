Новые чемпионы, ночной триллер и украинский рекорд: чем запомнился US Open-2026

Зверев закрыл гештальт, Шелтон открыл новую главу

Одним из главных событий старта турнира стал вылет Новака Джоковича уже в первом круге – 24-кратный чемпион турниров Grand Slam уступил аргентинцу Мариано Навоне в пяти сетах и впервые в карьере не преодолел стартовый раунд US Open. После матча эмоции одержали верх: Джокович покидал корт со слезами, и этот момент стал одним из самых человечных кадров нью-йоркского турнира.

Мужская сетка постепенно свела турнир к противостоянию опыта и американской надежды. Бен Шелтон провел один из главных турниров своей карьеры: по пути в финал он прошел Хуберта Хуркача, Дениса Шаповалова и Стефаноса Циципаса, а затем остановил действующего чемпиона Карлоса Алькараса в четвертьфинале.

Именно матч Шелтона с Алькарасом стал одним из центральных эпизодов всего US Open. Американец победил 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6, причем встреча продолжалась 4 часа 28 минут и завершилась в 3:33 ночи – это стало самым поздним завершением матча в истории турнира. Последним ударом стал эйс Шелтона со скоростью 146 миль в час.

Для Алькараса поражение означало конец защиты титула, а для Шелтона – переход из категории опасного молодого игрока к статусу полноценного претендента на самые большие трофеи. В полуфинале он выдержал еще один американский экзамен, обыграв Фрэнсиса Тиафо 4:6, 6:3, 6:3, 7:5. Тиафо, в свою очередь, дошел до третьего в карьере полуфинала US Open.

На другой половине сетки Зверев действовал заметно спокойнее. Немец обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа в четвертьфинале 6:2, 7:5, 6:1, а затем в полуфинале справился с Кареном Хачановым – 6:3, 7:6, 7:6. Для Зверева это был четвертый полуфинал турниров Grand Slam в сезоне и 13-й в карьере.

Финал стал испытанием уже иного типа. Шелтон получил поддержку трибун и сумел забрать третий сет, но Зверев не разрешил матчу превратиться в пятисетовый марафон. Немец победил 6:3, 7:6, 5:7, 6:2.

Так Зверев оформил второй титул Grand Slam в сезоне после Roland Garros, как и второй мейджор в карьере. Для него Нью-Йорк стал особенно важной точкой: после поражения в финале US Open-2020 немец наконец-то получил свой американский трофей.

Свой последний мейджор в карьере также провели Стэн Вавринка и Гаэль Монфис – легенды, которым Нью-Йорк стал прощальной сценой.

В парном разряде чемпионство завоевали американец Кристиан Гаррисон и британец Нил Скупски. В финале они обыграли немецкую пару Кевин Кравиц/Тим Пюц – 6:4, 7:6. Для Гаррисона и Скупски это второй титул Grand Slam в сезоне после победы на Australian Open.

Рыбакина возглавила мировой рейтинг

Женский турнир получил не менее внятную развязку. Елена Рыбакина приехала в Нью-Йорк уже с титулом Australian Open-2026, а покинула город еще с одним трофеем Grand Slam и статусом первой ракетки мира.

Путь в финал оказался показательным. В полуфинале Рыбакина проиграла Коко Гофф первый сет - 3:6, однако затем перестроила игру и выиграла два следующих - 6:4, 6:4. Важной деталью стали очки на первой подаче: казахстанская теннисистка выиграла 76% таких розыгрышей против 58% у Гоффа. Победа остановила серию американки из 11 матчей без проигрыша.

Вторая финалистка, Арина Соболенко, прошла Джессику Пегулу – 7:5, 6:2 – и в четвертый раз подряд вышла в финал турнира. Перед этим ей пришлось выдержать чрезвычайно тяжелый четвертьфинал против Линды Носковой, завершившийся победой 7:6, 3:6, 7:6. Она могла стать первой после Серены Уильямс и Крис Эверт, кому удалось бы выиграть US Open три года подряд.

Но финал стал матчем Рыбакиной. Она победила Соболенко 6:4, 5:7, 6:2 и впервые в карьере выиграла US Open и отобрала у соперницы статус первой ракетки мира. В личных встречах Соболенко продолжает вести 10–8, но две важнейшие победы Рыбакиной в 2026 году пришлись именно на финалы Australian Open и US Open.

Среди других интересных сюжетов женской сетки – выступление Чжэн Циньвэнь, Квалифаер под 121-м номером рейтинга, которая через операцию на локте пропустила большинство прошлого сезона, дважды подряд играла 0:5 в сетах – сперва против Мэдисон Киз, а затем против Иги Свёнтекали, став первой Open квалифаеркой Радукан 2021 года. В четвертьфинале она уступила Рыбакини – 3:6, 6:1, 6:4.

Заметным было и возвращение Гоффа в полуфинал, хотя повторить чемпионский успех 2023 года американка не смогла.

Украинская часть женской сетки тоже дала несколько ярких матчей. Марта Костюк дошла до четвертого круга, где уступила Линди Носковой – 5:7, 7:5, 4:6. До этого украинка обыграла Слоан Стивенс во втором круге – 6:1, 7:5 – и Екатерину Александрову в третьем – 6:3, 6:2.

Элина Свитолина также прошла два круга: после победы над Соланой Сьеррой 6:1, 6:2 она во втором круге обыграла Майю Джойнт, но в третьем уступила Анне Калинской – 3:6, 6:2, 3:6.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис (фото: Getty Images)

Результаты украинских теннисисток в Нью-Йорке позволили достичь исторического успеха для Украины – впервые две украинки оказались в десятке мирового рейтинга: Элина Свитолина занимает 7-ю позицию, а Марта Костюк – 10-ю.

В женском парном разряде титул завоевали Екатерина Синякова и Тейлор Таунсенд. Первые сеяные в финале уступили стартовой партии Эшлин Крюгер и Робин Монтгомери – 5:7, но затем полностью изменили ход матча и взяли два следующих сета 6:0, 6:2.

US Open как город внутри города

У US Open давно есть и вторая жизнь – за пределами линий корта. В 2026 году оно снова было особенно заметным. На Fan Week в Нью-Йорке появились Роджер Федерер, икона моды Анна Винтур, модель Кайя Гербер, певица Тинаше, звезда NBA Джордан Кларксон и другие известные гости. Федерер вернулся на Arthur Ashe Stadium в рамках специального мероприятия в его честь, которое стало одним из центральных эпизодов предтурнирной недели.

Во время основной части турнира трибуны также регулярно превращались в своеобразный парад звезд. Среди гостей были Брэд Питт, Мэттью Макконаги, Эмма Робертс, Вуди Гаррельсон, Пинк, Шонда Раймс и другие представители кино, музыки и телевидения.

Но главным зрелищем все же оставался теннис. Турнир собрал более миллиона зрителей на территории комплекса, кроме того, зрители установили новый рекорд посещаемости во время ночных сессий, создав неповторимую энергетику, ставшую визитной карточкой Нью-Йорка. А матч Шелтона с Алькарасом и финал Зверева против американца еще раз показали, почему US Open способен одновременно являться спортивным событием и частью культурной жизни Нью-Йорка.

Нью-Йорк снова расставил все по своим местам, подчеркнув: настоящее величие выковывается не только в мощности ударов, но и в способности сохранять холодный ум среди водоворота эмоций на самой большой теннисной арене мира.