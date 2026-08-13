Неудачный возврат: Ястремская вылетела на старте турнира WTA 1000 в Цинциннати

Трудный матч после паузы

Для Даяны Ястремской это противостояние имело особое значение, ведь она проводила свой первый официальный поединок за последние полтора месяца. Завершив выступления на Уимблдоне, украинская теннисистка вынуждена была взять паузу для прохождения курса восстановления от неприятной травмы плеча.

Очевидное отсутствие игровой практики и тонуса сказалось на корте. Немка Татьяна Мария полностью контролировала ход событий в обоих сетах, не позволив украинцы навязать свою игру. Встреча завершилась скорым двухсетовым поражением Даяны за 1 час и 10 минут.

WTA 1000. Цинциннати (США). Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 1:6, 2:6

Неудобная соперница и планы на Нью-Йорк

Немецкая теннисистка становится неудобной соперницей для Ястремской в текущем сезоне – это была их вторая очная встреча за последние месяцы. В июне этого года Даяна уже проигрывала Марии на травяных кортах британского Ноттингема с почти идентичным счетом (1:6, 2:6).

Более того, общий счет личных встреч теперь стал 3:0 в пользу представительницы Германии, которая раньше побеждала украинку еще и в 2023 году в Таиланде.

Отметим, что Даяна Ястремская уже в пятый раз играла в основной сетке соревнований в Цинциннати, где ее лучшим результатом остается выход к третьему кругу в прошлом сезоне. Зато Татьяна Мария благодаря этой победе в третий раз в карьере пробилась во второй раунд этого американского турнира.

Несмотря на неудачу на текущем "тысячнике", американская серия для украинки не завершается. Следующим большим вызовом для Даяны станет престижный Открытый чемпионат США (US Open), стартующий 30 августа.