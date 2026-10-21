Марта Костюк досрочно завершила матч 1/8 финала на турнире WTA 500 в Нинбо

Костюк проиграла первый сет

Костюк, получившая третий номер посева на турнире, начала встречу с Александровой на центральном корте. Украинка уступила первую партию со счетом 4:6.

Решающим стал брейк Александровой. После завершения сета Костюк решила не продолжать матч. В общей сложности встреча длилась всего 31 минуту.

Костюк упустила шансы на WTA Finals

Поражение также оказало существенное влияние на шансы украинки пробиться на Итоговый турнир WTA 2026. Ранее теоретическая возможность отобраться на заключительные соревнования сезона у Костюк появилась после того, как с турнира в Нинбо снялась ее основная конкурентка за попадание в восьмерку лучших игроков сезона – Ига Швентек.

В то же время Марта продолжает выступления в Нинбо в парном разряде, где играет вместе с Лейлой Фернандес.