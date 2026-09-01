Шаг к украинскому дерби: Свитолина и Костюк получили новых соперниц на US Open
Элина Свитолина и Марта Костюк уверенно стартовали на последнем "мейджоре" сезона - Открытом чемпионате США. Успешное начало приблизило первую и вторую ракетку Украины к потенциальному противостоянию на поздней стадии соревнований.
С кем лидеры отечественного тенниса сыграют во втором круге – сообщает Sport RBC.UA.
Новые барьеры для украинок
Марта Костюк начала выступления в Нью-Йорке с убедительной победы над австралийкой Сторм Гантер в двух сетах. Элина Свитолина, которая до этого в дуэте с мужем Гаэлем Монфисом дошла до полуфинала в миксте, в одиночке уверенно выбила аргентинку Солану Сьерру.
Во втором круге Свитолина проведет свой первый очный поединок против австралийки Майи Джойнт, которая в трех сетах одолела "нейтральную" Людмилу Самсонову (3:6, 6:2, 6:2).
Костюк ждет дуэль с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс, которую Марта совсем недавно обыграла на турнире в Цинциннати. Стивенс в первом круге разгромила Клару Таусон из Дании (6:4, 6:1).
Свои матчи второго круга Свитолина и Костюк проведут в среду, 2 сентября.
Шанс на украинский полуфинал
Если обе украинки продолжат победную серию, турнирная сетка сведет Свитолину и Костюк в очном полуфинальном дерби.
Среди других украинских теннисисток свои матчи первого круга на US Open-2026 еще предстоит провести Александре Олейниковой и Юлии Стародубцевой. В то же время Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур завершили выступления на турнире.
Ранее из US Open вылетел Новак Джокович, впервые за 20 лет проигравший на старте.