Костюк назвала теннисистку, с которой хотела бы обменяться карьерами на день

Костюк выбрала Барти

Отвечая на вопрос Sport RBC.UA, украинская теннисистка объяснила, почему ей импонирует именно карьера Эшли Барти.

"Я знаю, кого бы я выбрала. Я бы выбрала Эшли Барти. Три "Шлема", 25 лет, первая ракетка мира. Я думаю, что это хороший пример", – сказала Костюк.

Барти завершила карьеру в марте 2022 года, имея на счету три победы на турнирах Grand Slam и статус первой ракетки мира. Костюк отметила, что карьера Барти является для нее привлекательным примером.

"Наверное, это то, что я хотела бы. По крайней мере, не отказалась бы от такого сценария", - добавила Костюк.

Марта Костюк на встрече с медиа в Киеве (фото: Тарас Беспалый)

Марта Костюк в сезоне 2026

Сезон 2026 стал одним из самых успешных в карьере Марты Костюк: украинка выиграла турнир WTA 1000 в Мадриде, а также доходила до полуфиналов на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне".

Эти успехи отразились и на позиции Марты в рейтинге: впервые в карьере она вошла в топ-10 WTA. Последним турниром Марты был WTA 500 в Гвадалахаре.