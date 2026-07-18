Две украинские теннисистки попали в заявку турнира WTA Праге

Детали турнира WTA 250 в Праге

В первом раунде квалификации Вероника Подрез встретится с местной теннисисткой – Терезой Крейчевой. Победитель этой пары в финале квалификации будет играть с победительницей пары Виктория Бервид (Чехия) – Рина Сайго (Япония).

Интересно, что в основной сетке турнира заявлена и наша Дарья Снегирь. Кроме Снигирь на этом турнире также будут играть такие известные теннисистки, как Мария Боузкова и Барбора Крейчикова, а также Мария Саккари и Антония Ружич.

Действующей чемпионкой турнира в Праге Мария Боузкова.

Вероника Подрез в сезоне 2026

19-летняя теннисистка во второй раз в этом сезоне будет играть в квалификации на турнир WTA. В апреле она выступала во французском Руане и дошла до финала, где уступила другой украинке – Марти Костюк (3:6, 4:6).

На сегодняшний день Подрез занимает 136 место в мировом рейтинге WTA.

Дарья Снегирь в сезоне 2026

24-летняя украинка проводит свой продуктивный сезон в WTA-туре. На Уимблдоне она выбила из соревнований Элину Светолину в первом раунде, а затем прошла Леонилу Жанжан и уступила Эшлин Крюгер в третьем раунде.

Самым успешным турниром для Снигирь в этом сезоне стал турнир WTA 125 в португальском Оэйраше, который Дарья выиграла, одолев в финале Викторию Голубич из Швейцарии.

Также Снигирь выигрывала турнир ITF 75 в словацкой Мурске. На сегодняшний день украинка занимает 56 место в мировом рейтинге.