С большим отрывом: украинка Садурская завоевала второе "золото" на ЧМ-2026 по фридайвингу

Убедительное лидерство на ЧМ-2026

Садурская подходила к этой дисциплине в статусе главной фаворитки, поскольку именно ей принадлежит действующий мировой рекорд CMAS (88 метров). Заявленная и успешно покоренная глубина в 77 метров позволила украинцы уверенно занять первую строчку, опередив ближайшую соперницу из Италии на 12 метров.

Результаты соревнований (погружение с постоянным весом без ластов, женщины):

Екатерина Садурская (Украина) – 77 м Алессия Зеккини (Италия) - 65 м Джейд Агботон (Франция) – 64 м

Впечатляющее наследие сборной Украины

Эта награда стала для Екатерины уже третьей медалью на турнире в Гондурасе и вторым "золотом". Ранее украинка победила в дисциплине с погружением с постоянным весом в ластах (с результатом 108 метров).

Кроме этого, Садурская завоевала "серебро" в свободном погружении, где золотую награду с мировым рекордом завоевала другая представительница Украины - Наталья Жаркова.

Мировое первенство под эгидой Всемирной федерации подводной деятельности (CMAS) продлится в Гондурасе до 27 августа.