Украинский гонщик одержал историческую победу на этапе Формулы в Италии

Борьба с лидером и драматический финиш

Украинец, выступающий за команду Van Amersfoort Racing, выиграл квалификацию и начал решающую гонку с поул-позиции. Бондарев уверенно провел все 15 кругов дистанции и сдержал безумное давление лидера общего зачета чемпионата, итальянца Эмануэле Оливьери.

На финише украинец опередил Оливьери всего на 0,443 секунды, а итоговую тройку призеров замкнул нидерландец Рено Франкот. Этот триумф стал не только первым для Бондарева на этом уровне, но и принес команде Van Amersfoort Racing первую победу в текущем сезоне.

Результаты гонки в Имоле (Топ-3):

Александр Бондарев (Украина) Эмануэле Оливьери (Италия) Рено Франкот (Нидерланды)

Исторический дебют украинца

Этап в Имоле стал для 17-летнего украинца первым в FREC, который считается следующей ступенью после Формулы-4. Дебют оказался триумфальным: в первых двух гонках уик-энда Бондарев занял 10-е и 2-е места, а в третий получил высшую награду. Благодаря такому выступлению украинец сразу поднялся на 14-ю строчку в общем зачете чемпионата, имея в активе 37 очков.

Александр Бондарев стал первым в истории украинским гонщиком, которому удалось подняться на высшую ступень пьедестала в системе соревнований автогонок Формулы.