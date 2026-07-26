Украинец выиграл Кубок Императора по сумо

Путь к победе Аонишики

Перед заключительным днем соревнований 22-летний украинец имел в своем активе 12 побед и два поражения. В решающей схватке основного турнира он уступил японцу Атамифуджи, из-за чего сразу три борца завершили турнир с одинаковым результатом — 12:3. В плей-офф также пробился монгольский одзек Киришима.

В дополнительных поединках Аонишики сначала взял реванш в Атамифудже, а в финальной схватке победил Киришиму, завоевав свой третий Кубок Императора. Предыдущие два титула украинец получил в ноябре 2025 и январе 2026-го.

Помимо победы на Nagoya Basho, Явгусишин вернул себе звание одежки — второй по престижности ранг в профессиональном сумо после йокодзуны. Ранее он потерял этот статус из-за травмы лодыжки, заставившей его досрочно завершить мартовский турнир и пропустить майские соревнования.

Для уроженца Винницы этот титул стал очередной исторической вехой. Аонишики остается первым украинцем, которому удалось выиграть Кубок Императора, а теперь он сделал это уже в третий раз. Следующей великой целью украинского сумоиста является получение высшего ранга в японском сумо-йокодзуне.

Что известно о Даниле Явгусишине

Даниил Явгусишин родился 23 марта 2004 года в Виннице. Сумо начал заниматься в семилетнем возрасте, параллельно тренировался в дзюдо и свободной борьбе.

На юношеском уровне стал чемпионом Европы-2019 и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Также неоднократно выигрывал чемпионат Украины.

После начала полномасштабного вторжения России выехал из Украины, сначала в Германию, а затем в Японию, где начал профессиональную карьеру сумоиста.

В Японии выступает под именем Аонишики Арата. Псевдоним переводится как "синяя парча": синий цвет является отсылкой к украинскому флагу, а слово "парча" символизирует благородство и честь. Вторую часть имени спортсмен избрал в честь своего японского друга Араты Яманаки, который помог ему начать карьеру в Японии.