Украинец бросит вызов Дюплантису в финале чемпионата Европы
Украинский легкоатлет Александр Онуфриев квалифицировался в финал прыжков с шестом на чемпионате Европы-2026 в британском Бирмингеме. Квалификационный раунд подарил громкие сенсации – сразу несколько звездных фаворитов прекратили борьбу без удачной попытки.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на трансляцию турнира на "Суспільне Спорт".
Как украинец добрался до финала
Для прямого попадания в финал атлетам нужно было выполнить норматив 5.80 м или оказаться среди 12 лучших по итогам квалификации.
Александру Онуфриеву хватило планки на отметке 5.45 м, которую он взял с первой попытки. Несмотря на две неудачи на высоте 5,60 м, результат украинца оказался достаточным для попадания в финал. Его судьба решалась в последнем прыжке нидерландца Венно Муна – ошибка соперника позволила 24-летнему украинцу замкнуть дюжину квалифицированных участников.
Главные провалы в отборе
Главными неожиданностями отбора стал провал нескольких фаворитов турнира – в частности Венно Муна (Нидерланды), Эрсу Шашма (Турция), а также финалиста чемпионата мира-2025 и бронзового призера Европейских игр Тибо Коле (Франция).
Не попал в финал и еще один украинец – Владислав Малыхин. Его результат в квалификации – 21 место (5.25 м).
Исторический результат Онуфриева
Попадание Онуфриева в решающую стадию прервало 14-летнюю серию без финалов для Украины в мужских прыжках с шестом на континентальных первенствах.
В последний раз на этой стадии в 2012 году в Хельсинки соревновался Максим Мазурик. Тогда в финале он занял восьмое место.
Прыжок Александра Онуфриева (фото: instagram.com/sanya_onufriev)
Встреча с Дюплантисом в секторе
В финале Онуфриев сразится с сильнейшими прыгунами Европы, в том числе с мировым рекордсменом Арманом Дюплантисом.
Полный список финалистов Евро-2026:
- Арман Дюплантис (Швеция)
- Эммануил Каралис (Греция)
- Бо Канда Лита Бере (Германия)
- Илио Фильтьенс (Бельгия)
- Баптист Тьерри (Франция)
- Сондре Гутормссен (Норвегия)
- Педро Буаро (Португалия)
- Юхо Аласаари (Финляндия)
- Матье Коле (Франция)
- Бен Бродерс (Бельгия)
- Маттео Оливери (Италия)
- Александр Онуфриев (Украина)
- Овен Герд (Великобритания)
- Джилиан Ладвиг (Германия)
Где и когда смотреть финал
Финальные соревнования в мужских прыжках с шестом состоятся в воскресенье, 16 августа. Старт сектора назначен на 21:30 по киевскому времени.
Вживую решающий раунд будут транслировать региональные каналы "Суспільного", а также платформы и телеканал "Суспільне Спорт".
Ранее мы сообщали, что украинские прыгуньи в высоту Магучих и Геращенко триумфально вышли в финал чемпионата Европы-2026.