Украина едет на юношескую Олимпиаду-2026: состав команды и главные звезды

Кто в составе сборной

Олимпийская команда Украины будет представлена на юношеских Играх-2026 в 14 из 35 видов спорта. Всего в состав делегации вошли 38 атлетов - 11 юношей и 27 девушек. Наибольшее представительство в индивидуальных соревнованиях украинцы будут иметь в пляжной борьбе (5 спортсменов) и легкой атлетике (4 спортсмена).

Всего официальная делегация насчитывает 77 человек: помимо 38 спортсменов, это 22 тренера, врачи и массажисты, 14 членов штаба и 3 судьи.

Главные надежды и звезды

Среди украинских атлетов выделяется несколько ярких имен с международным опытом и достижениями:

Алина Дмитрук (фехтование) - вице-чемпионка мира среди кадеток в личном разряде и обладательница командного "золота" ЧМ.

- вице-чемпионка мира среди кадеток в личном разряде и обладательница командного "золота" ЧМ. Милания Кохан (легкая атлетика) - метательница молота, чемпионка Европы U18 и сестра лидера взрослой сборной Украины Михаила Кохана.

- метательница молота, чемпионка Европы U18 и сестра лидера взрослой сборной Украины Михаила Кохана. Анастасия Ковальчук (прыжки в высоту) - единственная представительница Украины в своей дисциплине с личным рекордом 1,71 м.

Также впервые за долгое время Украина будет представлена в командных видах - в частности, женскими сборными по футзалу и баскетболу 3х3.

Когда пройдут соревнования

Летние юношеские Олимпийские игры состоятся с 31 октября по 13 ноября в Сенегале. Соревнования охватят сразу три города - Дакар, Диамниадио и Сали, объединив около 2700 юных спортсменов со всего мира.

За время участия в летних юношеских Олимпийских играх украинские спортсмены завоевали 74 медали: 21 золотую, 24 серебряные и 29 бронзовых.

На предыдущей Олимпиаде, которая состоялась в 2018 году, Украина завоевала 18 наград - пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых. Тогда украинская команда была представлена 36 спортсменами.

Транслятором соревнований в Украине выступит "Суспільне Спорт".