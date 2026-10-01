Украина едет на юношескую Олимпиаду-2026: состав команды и главные звезды
Украина определилась с составом команды на летние Олимпийские игры-2026. На соревнованиях в Сенегале страну представят 38 спортсменов в 14 видах спорта.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.
Кто в составе сборной
Олимпийская команда Украины будет представлена на юношеских Играх-2026 в 14 из 35 видов спорта. Всего в состав делегации вошли 38 атлетов - 11 юношей и 27 девушек. Наибольшее представительство в индивидуальных соревнованиях украинцы будут иметь в пляжной борьбе (5 спортсменов) и легкой атлетике (4 спортсмена).
Всего официальная делегация насчитывает 77 человек: помимо 38 спортсменов, это 22 тренера, врачи и массажисты, 14 членов штаба и 3 судьи.
Главные надежды и звезды
Среди украинских атлетов выделяется несколько ярких имен с международным опытом и достижениями:
- Алина Дмитрук (фехтование) - вице-чемпионка мира среди кадеток в личном разряде и обладательница командного "золота" ЧМ.
- Милания Кохан (легкая атлетика) - метательница молота, чемпионка Европы U18 и сестра лидера взрослой сборной Украины Михаила Кохана.
- Анастасия Ковальчук (прыжки в высоту) - единственная представительница Украины в своей дисциплине с личным рекордом 1,71 м.
Также впервые за долгое время Украина будет представлена в командных видах - в частности, женскими сборными по футзалу и баскетболу 3х3.
Когда пройдут соревнования
Летние юношеские Олимпийские игры состоятся с 31 октября по 13 ноября в Сенегале. Соревнования охватят сразу три города - Дакар, Диамниадио и Сали, объединив около 2700 юных спортсменов со всего мира.
За время участия в летних юношеских Олимпийских играх украинские спортсмены завоевали 74 медали: 21 золотую, 24 серебряные и 29 бронзовых.
На предыдущей Олимпиаде, которая состоялась в 2018 году, Украина завоевала 18 наград - пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых. Тогда украинская команда была представлена 36 спортсменами.
Транслятором соревнований в Украине выступит "Суспільне Спорт".
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