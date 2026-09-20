Украина всухую проиграла Румынии и вылетела с Евро-2026 по волейболу

Волейбол. Евро-2026. 1/8 финала

Украина – Румыния – 0:3 (22:25, 19:25, 28:30)

Неудачный старт и потеря инициативы

В матче 1/8 финала континентального первенства сборная Украины считалась безоговорочным фаворитом. Наша команда пробилась в плей-офф со второго места в группе B, одержав четыре победы в пяти поединках. В свою очередь, сборная Румынии заняла третью строчку в группе D.

Однако стартовые минуты противостояния на вылет показали преимущество соперника. В первой партии румыны сразу захватили инициативу. Украинцы пытались переломить ход событий в начале и в середине сета, но сделать этого не удалось. В итоге стартовый отрезок остался за румынами - 25:22.

Драматичная развязка и вылет в третьем сете

Во второй партии после активного старта соперников украинцы перехватили инициативу и вырвались вперед с отрывом в три очка. Однако Румыния выдала мощную серию результативных розыгрышей и уверенно довела партию до победы - 25:19.

Самым драматичным стал третий сет, в котором сборная Украины мощно сыграла в середине и лидировала с разницей в четыре очка. К сожалению, в концовке партии соперники сумели перевести игру в серию "больше-меньше", где успешнее оказались румыны - 30:28.

Сборная Украины вылетает из турнира, тогда как Румыния второй раз подряд пробилась в восьмерку лучших команд Европы.