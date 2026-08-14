Три шанса на медали: Онофрийчук пробилась в финалы ЧМ-2026
Лидер сборной Украины Таисия Онофрийчук успешно завершила квалификацию чемпионата мира-2026 по художественной гимнастике. Украинка завоевала путевки сразу в три финала, где будет бороться не только за медали, но и за путевку на Олимпиаду-2028.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на трансляцию соревнований на "Суспільне Спорт" .
Как украинка выступила в квалификации
18-летняя украинская гимнастка отобралась в финал личного многоборья с 12-го места. В зачет Онофрийчук вошли результаты в упражнениях с обручем – 28,650 балла, булавами – 28,250 и лентой – 26,250.
Кроме того, украинка пробилась в два отдельных финала. В упражнении с обручем она заняла седьмое место в квалификации, а с булавами стала восьмой и забрала последнюю проходную позицию.
Наименьший результат Онофрийчук показала в упражнении с мячом – 25,800 балла, не вошедшего в ее зачет в многоборье. Именно в этой дисциплине украинки завершили борьбу за отдельный финал после первого дня квалификации.
Когда борьба за медали
Финал многоборья начнется в пятницу, 14 августа, в 17:00 по киевскому времени. В нем разыграют три неименные лицензии на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Их получат три лучшие спортсменки.
Также в воскресенье, 16 августа Таисия выступит еще в двух финалах отдельных упражнений. Соревнования с обручем начнутся в 13:15 по киевскому времени, а финал с булавами – в 16:10.
Другая представительница Украины Полина Карика заняла 23-е место в квалификации личного многоборья с результатом 80,850 балла и в финальную часть не пробилась.
Где смотреть финалы
Официальным транслятором чемпионата мира по художественной гимнастике и Украине является "Суспільне Спорт".
Прямые трансляции финальных выступлений доступны на платформах "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".
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