"Танец свободы" в Рио: легендарный Роналдинью очаровался выступлением гимнастки из Украины

Реакция Роналдинью и успех в соцсетях

В Рио-де-Жанейро Александра представила новую трогательную композицию в знаковой локации города. Видео ее выступления, опубликованное в совместном сообщении с футбольным клубом "Шахтер", стремительно приближается к отметке в миллион просмотров в Instagram.

Кадрамы с выступлением украинки поделился даже обладатель "Золотого мяча" и легенда бразильского футбола Роналдинью, распространив видео в своих соцсетях.

Выступление юной украинки репостнул даже Роналдинью

Кроме уличного выступления, во время пребывания в Бразилии Паскаль посетила местный тренировочный центр, где готовятся олимпийские спортсмены страны.

Маршрут мирового тура

Главная цель масштабного тура Александры - в течение двух недель выступить на пяти континентах и напомнить сообществу о том, что война в Украине продолжается, а украинские дети продолжают бороться за свое будущее.

До визита в Южную Америку девочка уже успела выступить во Франции и США. В частности, в Нью-Йорке она станцевала на Таймс-Сквер, посетила финал чемпионата мира по футболу и встретилась с боксером Александром Усиком.

Далее по расписанию тур Паскаль продолжится в столице Кении - Найроби (27 июля), а финальной точкой тура станет Токио (31 июля).