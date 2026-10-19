"Надеемся, что она присоединится к команде": Кошляк рассказал о будущем Билодид

Когда Билодид вернется в соревнования

Президент Федерации дзюдо Украины не сделал точных прогнозов, на каком именно турнире можно увидеть Дарью Билодид в ближайшее время. Впрочем, Михаил Кошляк констатировал: спортсменка возобновила тренировку после паузы.

"Я понимаю, Дарья Билодид – наша звезда. Дзюдоистка, которая дала Украине лучший результат в дзюдо. Это призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. Сейчас Дарья вернулась к полноценным тренировкам и мы надеемся, что совсем скоро она присоединится к команде", – сказал Кошляк.

Дарья Белодид (фото: Instagram.com/dariabilodid7)

Билодид может вернуться к олимпийскому циклу

Таким образом, в Федерации рассчитывают на возвращение одной из самых успешных украинских дзюдоисток в полноценный тренировочный процесс и новый олимпийский цикл.

В то же время, Кошляк уточнил, что возвращение, скорее всего, состоится уже с нового года.

Дарья Билодид взяла паузу в соревнованиях после Олимпийских Игр 2024 года, когда выбыла из соревнований в весовой категории до 57 килограмм на стадии 1/8 финала. После этого спортсменка не участвовала в больших соревнованиях.