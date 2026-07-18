Социальная еда и правила внешнего вида: Левшин рассказал о лагере "Вегаса"
Вратарь национальной сборной Украины Александр Левшин поделился впечатлениями от работы в тренировочном лагере "Vegas Golden Knights". Игрок особо отметил правила поведения в быту.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Украины.
Тренировочный процесс "Вегаса"
Александр Левшин остался доволен тренировочным процессом в клубе. По его словам, организация работы была на высоком уровне, в отличие от лагеря Ванкувера, в котором голкипер тренировался год назад.
"После кемпа "Вегаса" остались только самые лучшие впечатления. В прошлом году я тренировался в лагере развития "Ванкувера" и могу сказать, что здесь было совсем другое отношение. Здесь сразу все знали, кто мы и как нас зовут, подходили пообщаться, интересовались нашей жизнью. Когда приезжаешь наподобие". рассказал Левшин.
Он добавил, что каждый игрок получил максимум внимания и ценные советы тренеров.
Правила быта "Вегас Голден Найтс"
Также вратарь рассказал об особенностях команды вне хоккейной площадки. По его словам, в "Вегасе" существует социальная составляющая: после тренировок хоккеисты отправлялись помогать малоимущим людям.
"Мы вместе ходили в центр, где каждый нуждающийся может получить еду. Мы накладывали ее и разносили. Честно говоря, этот опыт мне очень запомнился. В таких местах приходит осознание и начинаешь лучше понимать реальность людей вокруг", - поделился Левшин.
Он также обратил внимание на правила внешнего вида игроков.
"В общем, хороший подход ощущался в каждой составляющей. Например, интересное правило: кепку нельзя носить козырьком назад — только вперед. Это правило ввел президент клуба для всей системы "Вегаса", – сказал Левшин.
Карьера Александра Левшина
19-летний вратарь сейчас выступает в Канаде за команду "Кугарс Принс Джордж". В этой команде украинский хоккеист проведет еще год, после чего планирует поступать в университет в Кларксоне. Это позволит ему играть за одну из молодежных команд клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс".
В прошлом году Левшин играл за национальную сборную Украины на чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1А.
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