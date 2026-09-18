Без шансов на возвращение: бан России и Беларуси в биатлоне окончательно продлили

Результаты голосования на Конгрессе IBU

Соответствующее решение было принято во время 17-го Конгресса IBU, который проходит с 17 по 20 сентября в немецком Берхтесгадене. Голосование по будущему представителей РФ и РБ состоялось в пятницу, 18 сентября.

Для возвращения к соревнованиям IBU четко установил строгие критерии – полный отказ от поддержки войны против Украины. А также спортсмены и функционеры не должны иметь никакого отношения к вооруженным силам или силовым структурам стран-агрессорок.

Попытка обмана от СБР и итоговый бан

В июне Союз биатлонистов России направил в IBU документы, где утверждал о якобы полном соблюдении указанных требований. Впрочем, Исполнительный совет международной организации подробно изучил отчет и установил, что критерии не выполнены.

Это означает, что российские и белорусские биатлонисты полностью пропустили подготовку и не будут допущены к старту кубкового сезона 2026/27 даже под нейтральным флагом.

Ранее предполагалось, что этот вопрос вообще не будет выноситься на обсуждение.