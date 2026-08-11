Расстрелянный спорт: как российские обстрелы разрушают спортивную инфраструктуру Украины

Общие цифры

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская агрессия нанесла колоссальный ущерб украинской спортивной инфраструктуре. По данным Министерства молодежи и спорта Украины, за это время было разрушено или повреждено более 800 спортивных объектов по всей стране – от школьных площадок до международного уровня.

Враг продолжает целенаправленно уничтожать спортивные объекты. Последним громким случаем такого удара стала атака, повредившая арену "Черноморец" в Одессе 7 августа.

Мы собрали подборку из 10 известных спортивных комплексов и арен, которые разрушились или были полностью уничтожены в результате действий российских оккупантов.

Стадион "Чемпион" (Ирпень, Киевская область)

Эта арена, построенная в 2016-м году, стала одним из символов российской агрессии на Киевщине. В результате мартовских боев 2022-го года на газоне образовались воронки от снарядов, а трибуны и подтрибунные помещения были повреждены и иссечены обломками.

На этой арене играли, в частности, молодежные и юношеские команды по футболу. Сейчас арена находится на этапе восстановления, начало которого несколько раз переносилось.

"Чемпион" после российского вторжения весной 2022 года (Фото: Информационное агентство ITV)

Бассейн "Нептун" (Мариуполь, Донецкая область)

Построенный еще в 1970-м году, "Нептун" реконструировали в 2021-м году. Благодаря этому, бассейн считался одним из самых современных в Украине. А длина дорожек в 50 метров соответствовала олимпийским стандартам.

В марте 2022-го года во время осады Мариуполя здание спорткомплекса подверглось целенаправленному авиаудару. К счастью, тогда в помещении не было людей, использовавших спортивный объект в качестве укрытия.

По состоянию на 2026-й год "Нептун" находится в оккупации - и россияне обещают реконструировать его. Впрочем, фотографии от 2025-го года демонстрируют, что до выполнения этого обещания оккупантам еще далеко.

Несмотря на заявления оккупационных властей, восстановление разрушенного бассейна так и не началось (Фото: Мариупольский городской совет)

Спорткомплекс "Ильичевец" (Мариуполь, Донецкая область)

Крупнейший крытый спортивный комплекс Украины, вмещавший полноразмерное футбольное поле и многофункциональные залы. "Ильичевец" построили в 2007-м году - а в 2022-м враг серьезно повредил его во время массированных бомбардировок города.

Уже в 2023-м году россияне отчитались об восстановлении спорткомплекса - но фотографии изнутри показали, что россияне реставрировали только фасад здания. Внутри же "Ильичевец" был полностью разграблен.

Внутри спортивный комплекс россияне разграбили поаностью (Фото: Андрей Санин, Facebook)

Ледовый дворец спорта (Северодонецк, Луганская область)

Легендарный спортивный и культурный центр Луганщины способен был принимать более 5 тысяч зрителей. В 2001-м году Ледовый дворец стал Олимпийской базой по подготовке к Олимпийским играм в Турине в 2008-м году.

В июне 2022-го года в результате плотных российских артиллерийских обстрелов вспыхнул пожар. В результате здание было полностью сожжено и разрушено.

В каком состоянии находится дворец спорта в оккупированном городе? В том же, что и другие спортивные объекты на временно оккупированных территориях - несмотря на заявления о восстановлении, снимки от 2025-го года показывают сильно поврежденный фасад, разрушенную крышу и выгоревшие стены внутри.

Ледовый дворец выглядит примерно так же, как весь Северодонецк - "освобожден" и разрушен (Фото: Сергей Гайдай и "Трибун. Восток", Telegram)

Физкультурно-спортивный центр "Олимп" (Кременная, Луганская область)

В рамках государственной программы "Большое строительство" центр "Олимп" был реконструирован в 2021-м году. После перестройки центр стал современной базой олимпийской подготовки, где тренировались сборные команды Украины по разным видам спорта. В частности, объект имел современный стадион, тяжелоатлетические, боксерские, гимнастические и борцовские залы, бассейн и открытые игровые площадки, а также легкоатлетический манеж.

В апреле 2022-го центр испытал прямые попадания и был фактически уничтожен во время боевых действий за город. Кроме этого центра, также были разрушены 28 заведений спорта в Луганской области - среди них, ледовая арена, все ДЮСШ Северодонецка, а также спорткомплекс в Попасной.

Реконструкцию "Олимпа" закончили за считанные месяцы до начала полномасштабного вторжения РФ (Фото: Луганская ОВА)

Велотрек (Лиман, Донецкая область)

Уникальный спортивный объект для тренировок по маунтинбайку и велокроссу, открытый после реконструкции незадолго до войны. Этот трек стал единственным в Украине специализированным велокомплексом международного уровня для веломотокросса.

В результате боевых действий и обстрелов в мае 2022 года инфраструктура велотрека была существенно повреждена. В частности, в Донецкой ОВА тогда сообщали, что вражеская артиллерия повредила крышу пятиэтажного спортивного общежития, разрушила административное здание, разбила уникальную стартовую рампу и велотрек с виражами.

Сейчас велотрек снова находится в опасности из-за близости к боевым действиям (Фото: Павел Кириленко, Telegram)

Ледовая арена "Альтаир" (Дружковка, Донецкая область)

Домашняя арена многократного чемпиона Украины по хоккею ХК "Донбасс". На эту арену дончане были вынуждены перебраться после оккупации Донецка в 2014 году. На территории ледовой арены функционировали основная команда, а ДЮСШ, которая имела отделение хоккея и фигурного катания.

Но уже в январе 2023 года объект был разрушен в результате прямого ракетного удара. В результате вспыхнул масштабный пожар, уничтоживший этот спортивный объект.

Спорткомплекс "Альтаир" фактически полностью выгорел после попадания (Фото: "Общественное" и ХК "Донбасс")

"Олимпийский учебно-спортивный центр "Чернигов" (Чернигов)

Более известное старое название этого стадиона – "Стадион имени Гагарина". Эта арена была домашней для футбольного клуба "Десна". В общем, история этого стадиона началась в 1936-м году - но фактически текущая история арены началась уже после Второй мировой войны.

К сожалению, в марте 2022-го вражеская авиация сбросила на стадион несколько авиабомб, в результате чего трибуны и футбольное поле были превращены в руины. На данный момент арену в Чернигове не начинали восстанавливать - но даже в таком состоянии туда приходят тренироваться спортсмены.

Стадион в Чернигове стал одним из главных символов войны России против украинского спорта (Фото: "Суспильне")

Стадион "Динамо" (Харьков)

Один из старейших спортивных объектов Харькова, построенный в 1931 году. Стадион "Динамо" был домашней ареной молодежной команды ФК "Металлист". На нем проводились чемпионаты и Кубки Украины, а также областные и городские соревнования по легкой атлетике.

А в мае 2022 года стадион и его учебно-тренировочные залы получили неоднократные ракетные и артиллерийские удары. Тогда оккупанты били по центру города с РСЗО.

Спортивные объекты в Харькове находятся под обстрелами с самого начала полномасштабной войны (Фото: Сергей Бобок и Нацполиция)

Ледовая арена "Салтовский лед" (Харьков)

Популярная спортивная площадка в харьковском районе Салтовка, где тренировались фигуристы и хоккеисты. Этот ледовый комплекс отвечал всем требованиям Международной федерации хоккея и был фактически основным катком для харьковских фигуристов.

Весной 2022-го года здание претерпело прямые попадания, что привело к масштабным разрушениям конструкции.