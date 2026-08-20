Двойной финал: Чепурный поборется за медали Евро-2026 по гимнастике в двух дисциплинах
Украинский гимнаст Назар Чепурный успешно преодолел квалификационный барьер чемпионата Европы-2026 и пробился в два отдельных финала. Он выступит в опорном прыжке и в упражнениях на параллельных брусьях.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Европейского гимнастического союза.
Результаты квалификации с участием Чепурного
Украинский гимнаст продемонстрировал высокий уровень подготовки в обеих дисциплинах и уверенно отобрался в восьмерку сильнейших. В опорном прыжке Чепурный занял 2-е место в квалификации со средней отметкой 14.466 балла.
А в упражнении на параллельных брусьях украинец получил от судей 14.100 балла, что позволило ему занять 5 место (с отставанием в 0.400 балла от первой позиции, которую занял Илья Ковтун).
Выступления других украинских гимнастов
Другим представителям сборной Украины, к сожалению, не удалось пробиться в финальную восьмерку. Владислав Грико на перекладине занял 16 место с результатом 13.700 балла (до проходной 8-й позиции ему не хватило 0.266 балла).
Богдан Супрун на кольцах также завершил квалификацию на 16-м месте с отметкой 13.633 балла (отставание от топ-8 составило 0.467 балла).
Когда и где смотреть финалы
Оба решающих выступления Назара Чепурного состоятся в один день - в субботу, 22 августа.
Начало соревнований – в 17:30 по киевскому времени. Прямая трансляция борьбы за медали будет доступна на платформах "Общественный спорт".
Ранее мы сообщали, что мужская сборная Украины по гимнастике пробилась на ЧМ-2026.