Двойной финал: Чепурный поборется за медали Евро-2026 по гимнастике в двух дисциплинах

Результаты квалификации с участием Чепурного

Украинский гимнаст продемонстрировал высокий уровень подготовки в обеих дисциплинах и уверенно отобрался в восьмерку сильнейших. В опорном прыжке Чепурный занял 2-е место в квалификации со средней отметкой 14.466 балла.

А в упражнении на параллельных брусьях украинец получил от судей 14.100 балла, что позволило ему занять 5 место (с отставанием в 0.400 балла от первой позиции, которую занял Илья Ковтун).

Выступления других украинских гимнастов

Другим представителям сборной Украины, к сожалению, не удалось пробиться в финальную восьмерку. Владислав Грико на перекладине занял 16 место с результатом 13.700 балла (до проходной 8-й позиции ему не хватило 0.266 балла).

Богдан Супрун на кольцах также завершил квалификацию на 16-м месте с отметкой 13.633 балла (отставание от топ-8 составило 0.467 балла).

Когда и где смотреть финалы

Оба решающих выступления Назара Чепурного состоятся в один день - в субботу, 22 августа.

Начало соревнований – в 17:30 по киевскому времени. Прямая трансляция борьбы за медали будет доступна на платформах "Общественный спорт".