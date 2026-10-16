Новый вызов для Бондарева: украинский автогонщик дебютирует на Кубке мира Формулы-4

Вызовы легендарной трассы Гиа

Для Бондарева это первый опыт выступлений на одной из самых сложных городских трасс мира.

"Это будет моя первая поездка в Макао, и я очень рад возможности проехаться по этой удивительной и исторической трассе!", - рассказал пилот.

На турнире Бондарев будет защищать цвета местной команды SJM Theodore Racing. Интересно, что эта конюшня сотрудничает с проектом LN4 Fusion, основанным звездным британским гонщиком команды "Макларен" в Формуле-1 Ландо Норрисом.

Масштаб и формат Кубка мира

Кубок мира Формулы-4 является отдельным турниром, проводимым в Макао на трассе Гиа. Нынешний розыгрыш станет только вторым в истории – дебютные соревнования состоялись в 2025 году, когда победителем стал французский гонщик Жюль Руссель.

Особенности проведения турнира в 2026 году: