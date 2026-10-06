Надо работать, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде: интервью с Гутцайтом

МОК, санкции и международная деятельность

– Вадим Маркович, наверное, сейчас в должности президента НОК Украины вы переживаете самый серьезный вызов – МОК не так давно пересмотрел свои рекомендации по допуску россиян и белорусов к мировым соревнованиям. Это решение повлекло за собой где-то полную, где-то частичную отмену санкций в отношении представителей страны-агрессора. Как вы воспринимаете эту ситуацию сегодня?

– Это очень сложная ситуация, потому что мы понимаем, что если МОК уже изменил рекомендацию, то во многих федерациях, к сожалению, не настолько люди понимают, что происходит в Украине. Потому они пользуются новыми рекомендациями.

Но я разговаривал с людьми, работающими в этом направлении в Международном Олимпийском комитете, и они сказали, что все равно нужно мониторить эту ситуацию с допуском к соревнованиям россиян, причастных к войне. Поэтому мы продолжим это отслеживать, отправлять данные как в МОК, так и в международные федерации.

– Как это организовано?

– Мы вместе с Министерством молодежи и спорта Украины и национальными федерациями направляем эти доказательства в МОК, а оттуда их отправляют в международные федерации. Но если же у международных федераций есть какие-то дружеские отношения с россиянами, или кто-то из представителей страны-агрессора есть в руководстве этой федерации, то они просто не учитывают это и делают какие-то формальные отписки. Я понимаю, что в таких случаях это все не действенно, честно говоря.

Хотя есть федерации, где обращают внимание на правду. К примеру, в фигурном катании: мы собрали доказательства, что конкретные люди поддерживают войну, прислали их, в федерации рассмотрели и отстранили этих спортсменов от соревнований. Когда только начали смягчать санкции, сначала в отношении белорусов, потом – в отношении россиян, я уже тогда сказал, что действенна политическая линия. Когда страны на уровне президентов, премьер-министров и даже мэров просто принципиально не пускают. Допуск возможен только под нейтральным флагом или если спортсмены не согласны, то не пускают вообще.

– Подобным образом это работало и на Олимпиаде в Париже, не правда ли?

– В Париже было иначе. Около 90% спортсменов из тех стран были либо в клубах ЦСКА, либо Динамо. И тогда по рекомендации МОК они как раз не подверглись критерию допуска на Олимпийские игры. Я лично отработал с МОК эти рекомендации, они согласились на эти критерии, поэтому россиян и белорусов на ОИ-2024 не было.

Недавно, я думаю, вы обратили внимание, было несколько международных соревнований, на которые их не допустили под своими флагами. К примеру, были соревнования по художественной гимнастике в Румынии, мэр города занял четкую позицию: или "нейтральный" статус, или вообще никак. То есть здесь уже, к сожалению, общественные организации не столь влияют. Поэтому нужно более конкретно и упорно сотрудничать с политиками всех стран.

– А вот как происходит идентификация поддержки или неподдержки военной агрессии? С поддержкой ясно. А вот если спортсмен молчит, как это толковать? Ведь в том политическом режиме, в котором они живут, трудно понять, что означает молчание.

– Вы же сами сказали: они не будут выражать свою позицию, что они против. Давайте честно говорить. Не будем здесь ничего придумывать, нужно реально смотреть на вещи. Так оно не работает.

– Новые рекомендации МОК де-факто означают, что на следующей Олимпиаде россияне и белорусы все же будут представлены?

– В большинстве видах, как я чувствую, они будут. Так как было в Париже, к сожалению, не будет. Тогда мы все, я лично НОК Украины, Министерство, национальные федерации и наши спортсмены, все вместе отработали, и россиян и белорусов на той Олимпиаде не было. Но главным стейкхолдером этих действий был как раз Международный Олимпийский комитет и мы благодарим его за то, что он нас услышал.

И тем не менее: МОК еще не утвердил эти положения как финальные. Поэтому нужно искать какие-то моменты, где мы можем показывать, что те или иные спортсмены причастны к войне. На каких-то мероприятиях, особенно проводимых на наших территориях, оккупированных врагом. В конце концов кто бы мог подумать, что россиян не будет на Олимпиаде в Париже? Но ведь мы смогли это сделать. Поэтому давайте верить и работать дальше.

– Стал ли для Вас неожиданностью этот просмотр позиции МОК?

– Я чувствовал, что это может произойти. Мы в прошлом году, 8 сентября, встречались с президентом МОК Кирсти Ковентри и со всеми департаментами, работающими по всем нашим направлениям. И вот там мне уже намекали насчет сенегальской Юношеской Олимпиады, которая будет сейчас в ноябре. Раздавались тезисы, что "дети не виноваты" и их нужно возвращать.

В преддверии Олимпиады-2026 в Милане тоже такие разговоры велись, но в Италии россиян тоже не было. И все же вы понимаете, что это постоянная работа. Четыре года их удавалось держать вне Олимпийских игр, на это мало кто обращает внимание. Отсутствие россиян и белорусов на таких крупных спортивных форумах воспринимается как будто что-то привычное.

Я чувствовал, что МОК не будет держать эту рекомендацию больше четырех лет. Потому что мы видим, как мир меняется. И мировые политики сейчас тоже меняют свое отношение к России. Потому я уже чувствовал, что это будет. Мы уже накануне начали работать, разговаривать на политическом уровне, чтобы мы могли вмешиваться в эти процессы. К сожалению, не сильно нам это удается, но ведь это не повод останавливаться.

Президент МОК Кирсти Ковентри и Вадим Гутцайт (фото: НОК Украины)

4 года во главе НОК: достижения и неудачи

– Впереди Генеральная ассамблея НОК Украины. Она будет отчетно-выборной. 4 года назад вы возглавили Национальный Олимпийский комитет Украины уже во время полномасштабной войны. Если бы вы могли вернуться на четыре года назад, вы бы все равно подали свою кандидатуру на пост президента НОК Украины?

– Вы знаете, для меня – честь возглавлять Национальный олимпийский комитет. И честь, что я получил такое доверие от людей четыре года назад, за что я им всем благодарен. Я вообще не жалею, что пришел на эту должность. Спорт – это моя жизнь, я занимаюсь им с 10 лет. В этом году мне 55, а значит, спорту я отдал 45 лет своей жизни.

Защищать интересы государства и наших спортсменов – это очень большой вызов. Я с удовольствием возглавил НОК Украины и сейчас снова подаю свою кандидатуру и хочу дальше работать в Олимпийском движении.

– Кроме вас кто-то еще подал кандидатуру?

– У нас был дедлайн подачи заявок и никакой кандидатуры больше нет.

– Чем вы больше всего гордитесь за эту четырехлетнюю каденцию?

– Вся Украина столкнулась с войной и той жизнью, которую мы сегодня имеем. Благодаря Силам Обороны, которые нас защищали и защищают, мы можем делать свое дело на международном уровне с нашими атлетами, которые побеждают и поднимают наш флаг.

В начале нашего разговора мы с вами вспомнили о недопуске россиян на Олимпиаду-2024 и почти четыре года российского и белорусского флагов не было почти ни на одном соревновании. Это большое достижение.

Олимпиада в Париже – это наши три золотые медали и 12 наград в целом. Мы были 22-23 в медальном зачете. К тому времени я три года вел эту команду, жил с ними. Первые годы войны были самыми сложными в истории Украины. Не было бюджета, многие спортсмены находились за границей. Надо было находить средства, чтобы они оставались там. Потом нужно было искать возможность их вернуть, находить бюджет внутри страны, готовить их в Париж.

Вадим Гутцайт (фото: НОК Украины, инфографика: Sport RBC.UA)

Я очень много ездил по всем регионам, потому что люди на местах должны чувствовать поддержку. Мы встречались с главами военных администраций, чествовали наших спортсменов, наших тренеров. Чем можно было помочь – тем помогали.

Это не достижение, это была моя работа. То, что я умею делать. Мы и сейчас проводим очень много мероприятий по всей Украине. У нас есть сформированные команды, но нужно думать о будущем. О наших детях, которые будут жить в Украине и представлять наши интересы на международных соревнованиях. Мы до войны не проводили столько мероприятий, сколько проводим сегодня. И я благодарю всех руководителей отделов НОК Украины на местах.

– В этом же есть и определенная социальная миссия.

– Конечно. Потому что к таким мерам привлекаются дети наших погибших Героев… Очень многие дети действующих военнослужащих также приобщаются к таким соревнованиям. НОК Украины также создал программу помощи в реабилитации раненых воинов, чтобы они могли тренироваться и восстанавливаться. К сожалению, война продолжается, а нам нужно делать свое дело.

Национальный олимпийский комитет отвечает за представление команды на Олимпийских Играх. То есть мы прорабатываем логистику: как они добираются до места соревнований и как возвращаются. Как они живут на Олимпийских играх, какое к ним отношение на ОИ. В делегации есть врачи, массажисты, сервисмены и очень многие важные люди для результата. В Милане мы достойно представили нашу страну. К сожалению, без медалей, но наша сборная была и именно на этих Играх у нас было наибольшее количество лицензий за последние 16 лет.

Сейчас мы отправимся на Юношеские Олимпийские игры, которые будут проходить в Дакаре (Сенегал). Украинская команда также была представлена достойно на всех европейских форумах, а также на юношеских олимпийских зимних и летних фестивалях.

Сейчас идет работа, чтобы в феврале 2027 года наша команда была на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Румынии. Недавно мы были там, смотрели на каких объектах будут проходить соревнования, где будут жить наши спортсмены. Также готовимся к Европейским Играм, которые в 2027 году состоятся в Турции.

Словом, такой работы очень много. Достижения могут быть у тренера. Вот когда я был главным тренером, мы с каждой Олимпиады привозили медаль. Вот это можно считать достижением, потому что тренер подготовил спортсмена и выиграл награду. А здесь это ежедневная работа НОК Украины по всем направлениям.

Вадим Гутцайт (фото: НОК Украины, инфографика: Sport RBC.UA)

– Были ли вещи, которые вы не смогли выполнить за эти 4 года?

– У меня был план действий. Когда меня выбирали на эту должность 17 ноября 2022 года, я в то время подавал программу. Вы же видите, иногда бывает, что нас критикуют за то, что с Олимпиады привозим какое-нибудь не такое количество медалей, как ожидается. К примеру, у Токио было 19 медалей. Но только одна золотая. А в Париже было 12 медалей, но три золотых. Будто 7 медалей потеряли, но золотых наград стало больше.

После Токио мне, как тогдашнему министру молодежи и спорта Украины, говорили, что это была не успешная Олимпиада. Хотя наши спортсмены выиграли 19 медалей. Сейчас была вот зимняя Олимпиада в Милане и Кортине Д'Ампеццо, мы не выиграли ни одной медали и раздаются обвинения в адрес НОК.

И вот для того чтобы я был в этом виноват, я и предлагал в 2022 году, чтобы бюджетное финансирование и ответственность за результаты на Олимпиаде перевести на Национальный олимпийский комитет. Конечно, это должно было пройти через изменение закона, через профильный Комитет в Верховной Раде. К сожалению, мне это не удалось.

– На каком этапе это сломалось?

– На политическом. Но я всегда брал на себя ответственность и не боюсь ее. Потому что когда приходишь на какую-то должность, должен что-то на ней оставить после себя. А когда люди просто сидят годами и охраняют свое кресло – мне это не подходит. Мне импонирует брать ответственность, бороться, достигать каких-то результатов. Все, что мы делаем – это только ради спортсменов и тренеров и развития олимпийского спорта в Украине.

Остальную программу я выполнил. Сегодня сложно находить партнеров, которые профинансируют нас. Я хочу поблагодарить семью Герег, которые три года помогали. "Эпицентр" был нашим надежным партнером, но сейчас мы имеем первый год, когда они отошли от поддержки НОК Украины. К сожалению, сейчас им сложно помогать нам в тех же объемах по-прежнему. Просто хочу искренне сказать им спасибо за эти годы.

– Три главные цели Вадима Гутцайта на следующую каденцию в НОК Украины?

– Спорт высших достижений, выступление украинских спортсменов на самом высоком уровне – это государственная политика. Это приоритетная задача НОК Украины и Министерства молодежи и спорта. Это один из основных международных рычагов и показателей страны в мире. Конечно, хочется, чтобы наши спортсмены готовились достойно, а Национальный олимпийский комитет, где это возможно, подставлял свое плечо.

Один из приоритетов – это мероприятия с детьми по всей Украине. Мы будем собирать детей, давать возможность выбрать свой вид спорта, чтобы развивать олимпийское движение в стране. К сожалению, мы очень много детей теряем. Детско-юношеские спортивные школы очень теряют по количеству детей.

Вы увидите всю мою программу, главное работать, создавать условия для развития спорта и наших атлетов, поддерживать наших детишек и развивать олимпийское движение в Украине.

Центральное мероприятие Всеукраинского Олимпийского урока 2024 года в "Артек" (фото: НОК Украины)

– Как бы вы описали свои отношения с Министерством молодежи и спорта?

– Конструктивные, рабочие отношения. Я знаю многих людей, которые работали в Министерстве на уровнях начальников отделов и департаментов. Многих людей я сам в свое время привел в Министерство на эти должности. У нас нормальные отношения.

– Вы сказали, что сейчас сложно искать партнеров. Где вообще НОК Украины находит партнеров?

– Это бизнес, наши друзья. Они готовы помогать. Пусть и небольшими средствами, но 1-2, иногда 3 миллиона гривен предоставляют просто для развития олимпийского движения. Нас также финансирует Международный олимпийский комитет по разным программам, я хочу их поблагодарить за это.

Когда, например, в прошлом году мы были на встрече с госпожой Ковентри, они сказали, что будут сокращать средства всем национальным олимпийским комитетам, потому что МОК потерял несколько спонсоров. А мы подготовили фильм о жизни НОК Украины во время войны, какие мероприятия мы проводим и сколько детей привлекаем. Они когда посмотрели, то сказали, что "это пример не только для воюющей страны, но и для всех стран мира. А вы такое проводите во время тревог, ракетных атак и дронов". Поэтому нам оставили все те же деньги, которые выделяли и раньше.

Конечно, нам помогает и Министерство молодежи и спорта, которое выделяет средства, на которые мы рассчитываем. Эти средства мы направляем на конкретные мероприятия для детей.

– То есть критического дефицита средств нет?

– Дефицит средств всегда есть. Но мы исходим из той ситуации, которую мы имеем.

– Изменится ли объем призовых для спортсменов и тренеров за выигранные награды на Олимпийских играх? И какие суммы установлены сейчас?

– Все прописано в постановлении Кабинета Министров и изменяться эти суммы не будут (базовые суммы установлены постановлением Кабинета Министров №91 от 27 января 2010 года – 125 тысяч долларов за золотую медаль, 80 тысяч – за серебряную и 55 тысяч – за бронзовую, прим. Д.В. ).

– Месяц назад, здесь, в Олимпийском доме, я виделся с президентом Федерации фехтования Михаилом Ильяшевым и спросил его об основных проблемах, которые его ведомство переживает сейчас. Одним из таких он назвал отток детей и молодежи из Украины. В УАФ, например, работают над тем, чтобы интегрировать этих детей в юношеские сборные. А как в других видах спорта, по вашим наблюдениям?

– Сложно ответить, сколько мы потеряли детей. Нужно смотреть по регионам, потому что у нас такой статистики нет. Может, она есть у Министерства молодежи и спорта. Мы видим, что даже в средних школах идет недобор детей. Понятное дело, что в ДЮСШ или клубах тоже недобор. Вы сказали о Михаиле Ильяшеве, который во время войны открыл детский фехтовальный клуб. Он работает, но ему сложно найти детей. Всё сократилось и так по всей Украине. К сожалению, украинский спорт теряет.

Комиссия атлетов, отток детей и проблема инфраструктуры

– В начале сентября произошли изменения в Комиссии атлетов НОК. Георгий Зантарая и его команда отчитались о своей работе в течение четырех лет. Насколько вы удовлетворены их деятельностью?

– Хорошая команда была, инициативные ребята. Мы многое всего вместе решали. Много раз собирались вместе, проводили Форум атлетов. Я очень доволен работой команды под председательством Георгия Зантараи. Сегодня же команда ничем не хуже – ее возглавил Михаил Романчук, амбициозный человек, завершивший свою карьеру. Вице-президент Федерации плавания, который тоже очень много работает. Тоже открыл свой клуб по плаванию. У комиссии много серьезных спортсменов, поэтому будет не хуже, а я хочу, чтобы было еще лучше.

– Объясните простым болельщикам: чем занимается Комиссия атлетов НОК?

– Она существует для всех наших атлетов. Если спортсмены чувствуют, что к ним есть нечестное отношение в Федерациях, то Комиссия атлетов может влиять на действия чиновников, Министерства или Национального олимпийского комитета. Председатель Комиссии атлетов является членом Исполкома НОК Украины, а это руководящий орган. Я как президент не могу единолично принять решение. Их принимает Исполком.

Атлеты в Комиссии могут совещаться между собой и поддерживать или не поддерживать какие-либо решения. Также они проводят Форум атлетов: и тех, кто завершил карьеру, и соревнующихся. Нам очень важно, чтобы спортсмены понимали, что им делать во время активной карьеры, а что делать, когда они завершают выступления. Учебные мероприятия также проходят, потому что спортсменам трудно себя найти в спорте после завершения карьеры.

Все члены комиссии принимают участие во всех наших мероприятиях с детьми. Это важно, когда дети видят таких больших спортсменов, которые приходят к ним и делятся своим опытом.

С Комиссией атлетов мы решаем, какой будет наша экипировка, как наши спортсмены будут выглядеть на Олимпийских играх, на Европейских играх. Все это мы тоже обсуждаем. Это я ввел, чтобы всю форму для наших атлетов на международных форумах мы обсуждали и Комиссия атлетов давала свои рекомендации.

– Кстати, 4F остается техническим партнером НОК Украины?

– Слава Богу, да. Я понимаю, что им сейчас тоже сложно, но у нас подписан контракт в Лос-Анджелес до 2028 года. Сейчас найти компанию, которая будет на миллионы евро бесплатно одевать наших спортсменов во все международные соревнования, практически невозможно. Поэтому мы благодарны этим партнерам за такие хорошие рабочие отношения.

– О зимней Олимпиаде в этом году: у нас большое представительство было на этих соревнованиях. И очень многие болельщики все равно возмущались, что нет медалей. Что нам нужно сделать, чтобы вернуться на пьедестал зимних Олимпиад?

– Основная проблема – недостаточность зимней инфраструктуры. Проблема номер один. Для того чтобы у нас развивались виды спорта, чтобы был приток детей в зимние виды спорта, нужно, чтобы им было где тренироваться. Почти нет инфраструктуры в Украине. В 2020-2021 году президент Украины Владимир Зеленский дал мне поручение разработать дорожную карту, которую мы можем провести зимние соревнования в Украине. Тогда же в Украину приезжал президент МОК Томас Бах. Мы встречались, презентовали свои планы по западным регионам.

Мы ездили в МОК, встречались с комиссией, отвечающей за организацию Олимпиады. Они предоставили нам рекомендации, мы начали работать в этом направлении. Говорили с бизнесом, рассматривали варианты, где можно построить хоккейную арену. Была идея строить ее во Львове. Нам рекомендовали начать с юношеского фестиваля, чтобы понять, как мы можем это организовать. Бизнесмены тоже были готовы вкладывать средства в развитие инфраструктуры. К сожалению, война все остановила.

Вадим Гутцайт (фото: НОК Украины, инфографика: Sport RBC.UA)

Вы же понимаете, что в каждом виде спорта есть, например, пять спортсменов, которым государство позволяет за бюджетные средства тренироваться за границей. А другим детям, где тренироваться в Украине? Потому и нет конкуренции. А когда нет конкуренции, то нет результата. Поэтому мы не столь конкурентоспособны, как норвежцы или итальянцы. Там десятки тысяч детей занимаются каждым видом спорта. А у нас можно на руках сосчитать, сколько детей занимаются зимними видами спорта.

Классная команда была во фристайле. Очень профессионально работает Энвер Аблаев со своими ребятами. Они талантливы, были вторыми и третьими на чемпионате мира. К сожалению, на Олимпиаде психологически не устояли. Когда были проводы на Олимпиаду, я пожелал им, чтобы они прыгали, делали пируэты в воздухе и потом становились на ноги. К сожалению, на Олимпиаде они не ставали на ноги и падали. Хотя там были шансы бороться за медали.

В других видах спорта отмечу саночников. Дали сильный скачок в результатах. Я вижу, что есть федерация, где профессионально работают и президенты, и главные тренеры. Потому они и достойно выступили на Олимпиаде.

– Когда мы готовили заявку на Олимпиаду-2022, потом Владимир Зеленский озвучивал желание принять Олимпиаду-2030. Как вы считаете, при нашей с вами жизни Украина примет Олимпийские Игры?

– Сейчас главное – это мир и победа в войне. Сохранность людей и территорий. Конечно, хочется, чтобы последовало восстановление после войны. Чтобы мы начали строить обновленную Украину. Мы очень многое потеряли во время этой войны. Дай Бог, будет мир, пойдут инвестиции. Конечно, уже не 2030 год… Но потом – все возможно. Начнем строить, будет инфраструктура, я уверен, что нам по силам когда-нибудь провести Олимпиаду.

Я был вовлечен в организацию финала Лиги чемпионов в Киеве. Провели на самом высоком уровне. А Евро-2012 – визитная карточка Украины. Чемпионат Европы по бадминтону мы принимали, по фехтованию проводили и чемпионаты мира и Европы. Мы проводили на высоком уровне такие соревнования. Хочется и Дворец Спорта обновить, потому что ему уже много лет. Но хорошие люди, вкусная еда, мы гостеприимны, красивая страна, поэтому мы можем брать на себя ответственность проводить подобные форумы.