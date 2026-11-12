Международный турнир по медиафутболу EUROPE F7 STEEL CUP: эксклюзивно на Киевстар ТВ

Украина на EUROPE F7 STEEL CUP: где смотреть

В соревнованиях примут участие шесть команд из Украины, Чехии, Словакии и Польши. В общей сложности зрители смогут увидеть 11 матчей турнира на канале КСТБ Медиафутбол.

Украину на турнире представят RUH MEDIA TEAM и KONO MEDIA TEAM. Среди участников - известные украинские футболисты и звезды медиафутбола, в частности Евгений Коноплянка, Валерий Федорчук, Артем Сохацкий, Дмитрий Глубокий и Дмитрий Поворознюк.

13 ноября состоится групповой этап соревнований. Команды распределены на две группы, в каждой из которых сыграют по три матча. На следующий день, 14 ноября, состоятся полуфиналы, матчи пятого и третьего места, а также финал, в котором определят победителя EUROPE F7 STEEL CUP.

Трансляция будет доступна в Украине по подписке любого платного пакета Киевстар ТВ.

Расписание матчей

13 ноября - групповой этап

Группа А:

12:00-13:00 - VSM - Ruh Media

13:00-14:00 - Q Level - Ruh Media

14:00-15:00 - VSM - Q Level

Группа B:

15:00-16:00 - Pidhorodtsi - Kono Media

16:00-17:00 - Andezit - Kono Media

17:00-18:00 - Andezit - Pidhorodtsi

14 ноября - плей-офф