Положительная проба и аннулирование результатов

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) официально отстранил 33-летнюю кенийскую бегунью Перес Джепчирчир на три года. В организме спортсменки обнаружили запрещенный препарат эритропоэтин (ЭПО). Положительную пробу взяли во время внесоревновательного контроля в Кении в конце августа, накануне ее триумфа на престижном Сиднейском марафоне.

Спортсменка уже признала вину в использовании запрещенного вещества и согласилась с аннулированием всех своих результатов, показанных начиная с 17 июля 2026 года. Олимпийское "золото" Токио-2020 и титул чемпионки мира-2025 остаются за ней, а вот итоги забега в Сиднее пересмотрят. Золотую медаль и звание победительницы Сиднейского марафона-2026 передадут другой представительнице Кении – Ирен Чептай, несмотря на то, что непосредственно во время забега тест Джепчирчир был отрицательным.

Массовые дисквалификации звезд Кении

Помимо Джепчирчир, которая также является бывшей рекордсменкой мира в полумарафоне, санкции AIU коснулись еще двух известных кенийских легкоатлетов.

Серебряная призерка чемпионата мира-2026 по бегу по шоссе Вероника Лолео получила трехлетний бан за аналогичное выявление ЭПО. В то же время занявший четвертое место на Берлинском марафоне-2023 Рональд Корир был отстранен сразу на шесть лет из-за аномальных показателей биологического паспорта, зафиксированных в 20 пробах крови за два года.

Эти инциденты продолжили череду дисквалификаций в кенийской легкой атлетике. Ранее трехлетний бан за употребление диуретика получила рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич, а победитель Нью-Йоркского марафона Альберт Корир был отстранен на пять лет.