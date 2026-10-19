Кошляк назвал главные проблемы украинских дзюдоистов во время войны: "Это давит на них"

Вызовы для дзюдо в Украине

Война продолжает создавать для украинских дзюдоистов трудности не только во время тренировок и соревнований, но и на пути к ним.

Как рассказал президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк, одной из главных проблем остается логистика. Спортсменам приходится преодолевать большие расстояния по Украине, часто в условиях воздушных тревог и остановок поездов.

"Кроме демографии, когда многие молодые спортсмены покидают Украину, мы имеем еще одну важную проблему – это логистика. Сейчас очень сложно доезжать до места сборов и соревнований. Потому что нужно ехать через всю страну, а здесь взрывы, тревоги, поезда останавливаются. Вы сами понимаете – война", - сказал Кошляк.

Со сборами проблем нет, но есть другие вызовы

По словам главы Федерации, ситуация с финансированием и проведением учебно-тренировочного собрания остается контролируемой. В этой Федерации помогает Министерство молодежи и спорта.

"С помощью Министерства молодежи и спорта, у нас, слава Богу, все хорошо. Есть план действий и план собраний, который разрабатывает Федерация. Этот план нам утверждает Министерство и мы его выполняем", – отметил Кошляк.

В то же время гораздо больше внимания, по его мнению, нуждается в психологическом состоянии спортсменов. Постоянные напряжения и военные обстоятельства могут сказываться на их готовности к выступлениям.

Спортсмены остро переживают ситуацию в Украине

Кошляк отметил, что спортсмены продолжают работать и готовиться к соревнованиям, однако психологическая нагрузка остается серьезным фактором.

"Очень большое напряжение, это давит на них. Спортсмены стараются, но мы видим большое волнение, которое влияет на итоговый результат", – объяснил глава Федерации дзюдо Украины.