Конец слухам: Ферстаппен подписал новый долгосрочный контракт с Red Bull

Начало новой эры и доверие к руководству

Предварительное соглашение 28-летнего нидерландца было рассчитано до 2028 года. Однако наличие пунктов о досрочном выходе на фоне критики нового регламента и результатов команды вызвало немало слухов о возможном переходе к Mercedes, Aston Martin или McLaren.

Однако новый контракт перечеркнул все спекуляции. Сам Ферстаппен отметил положительные изменения под руководством Лорана Мекиса, возглавившего австрийскую конюшню в прошлом июле.

"Я действительно рад продлению контракта. У нас лучшие люди, и я с нетерпением жду продолжения совместной работы, чтобы снова вернуться на вершину. Объявить об этом во время последнего Гран-при в Зандворте - особый момент для меня", - заявил Ферстаппен.

Путь к рекордам в Red Bull

Ферстаппен присоединился к юниорской программе Red Bull в 2014 году, а в 2016 году в возрасте 18 лет выиграл свою первую гонку в Испании, став самым молодым победителем Гран-при в истории.

Теперь, спустя 10 лет от первой победы, в активе Маска - четыре чемпионских титула и 71 победа на этапах Гран-при (третий показатель в истории Ф1). В прошлом сезоне Ферстаппен занял второе место в чемпионате позади Ландо Норриса, а в текущем сезоне пока остается без побед;