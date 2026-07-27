Исторический триумф: Алина Полозюк выиграла первую в истории Украины медаль ЧМ по фехтованию на рапирах

Решающий поединок

В полуфинале Алине противостояла титулованная представительница Италии - 38-летняя олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Арианна Эрриго. К сожалению, пробиться в финал Полозюк не удалось – опытная итальянка одержала уверенную победу со счетом 15:7.

В активе у Эрриго есть 10 золотых наград чемпионатов мира, в том числе личные в 2013 и 2014 годах, а также 16 титулов чемпионки Европы. В финале соперницей Эрриго будет другая итальянка Мартина Фаваретто.

Путь к сенсации и преодолению фаворитки

По пути к медальному успеху Полозюк поочередно одолела Хуан Цяньцянь из Китая, Марию Марино из Испании и Аделин Сеник из Молдовы.

Однако переломным моментом для Полозюк стал четвертьфинальный поединок, где она совершила настоящую сенсацию. В тяжелой борьбе украинка одолела трехкратную чемпионку мира и действующего лидера мирового рейтинга итальянку Мартину Батини, чем раньше гарантировала себе по меньшей мере "бронзу".

Первая награда Украины на ЧМ-2026

Медаль Алины Полозюк стала первой для сборной Украины на планетарном первенстве 2026 года в Гонконге. Другие представительницы Украины в женской рапире - Дарья Миронюк, Кристина Петрова и Ольга Сопит - прекратили борьбу еще на стадии 1/32 финала.