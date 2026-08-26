Ильяшев назвал главный вызов для украинского фехтования во время войны

Главная задача – сохранить детей в фехтовании

По словам Ильяшева, главным вызовом для фехтования сегодня социально-политическая ситуация. В условиях, когда население Украины демонстрирует тенденцию к сокращению, важно постараться сохранить молодежь для дальнейшей перспективы.

"Если говорить о самой большой проблеме, то это война и исчезновение большого количества людей. Часть погибает, часть уезжает из Украины и мы теряем молодежь. Падает рождаемость и для нас самый главный вызов – сохранить то количество детей, которые занимаются фехтованием, по крайней мере, на довоенном уровне", – сказал Ильяшев.

В то же время президент федерации отметил положительную динамику в детском фехтовании. По его словам, в прошлом сезоне количество участников детской лиги увеличилось на 15%.

"Пока с этой задачей нам удается справиться. В прошлом сезоне количество участников детской лиги у нас даже увеличилось на 15%", – отметил он.

Отдельно Ильяшев отметил необходимость сохранять тренерский потенциал. По его словам, спортсмены по завершении карьеры должны переходить к тренерской работе, ведь именно они могут обеспечить развитие фехтования в будущем.

Украина не смогла увезти на чемпионат мира часть видов

Президент федерации также рассказал о финансовых проблемах украинского фехтования и участии сборной на чемпионате мира в Гонконге.

"А если говорить о сегодня, то конечно, что, несмотря на то, что государство финансирует много расходов, никогда не бывает достаточно. Даже этот чемпионат мира в Гонконге: мы несколько видов не смогли повезти на соревнования, потому что мы не видели реальных медальных перспектив.

Следовательно, мы решили эти средства перераспределить на учебно-тренировочное собрание. Потому что поездка очень дорогая. Денег действительно не хватает, чтобы наши спортсмены могли участвовать в соревнованиях на всех уровнях", – объяснил Ильяшев.

Ильяшев призвал поддерживать детский спорт

Отдельно президент Национальной федерации фехтования Украины обратил внимание на проблему финансирования детского спорта.

"Следует помнить, что государство финансирует, как правило, спорт самых высоких достижений. А если говорить о детском спорте, то это все ложится на плечи родителей и местных бюджетов. Это для нас большая проблема, потому что нам бы иметь поддержку для детей. Поэтому ищем спонсоров, кроме тех, кто уже помогает. Потому что когда уже есть успехи и победы, это прекрасно, но нам нужно сегодня работать над будущим", – подытожил Ильяшев.