"Хочу побить свой собственный рекорд": Ярослава Магучих – о новых целях, Олимпиаде и конкуренции

"Птичка, которая может летать"

– Несколько минут назад я смотрел на ролик с твоими достижениями, который показывали в большом зале, и меня даже пробирают мурашки. Как ты сама воспринимаешь такие моменты, когда видишь себя на больших экранах?

– Мне очень нравится, что Национальный олимпийский комитет дает такую возможность. Ибо в 2024 году я получала награду, а это уже был конец сезона. И тогда показали ролик, где был мой мировой рекорд, Олимпийские игры… И я сидела, смотрела на это и думала: "А это я сделала? Это я прыгаю?!" И меня тоже пробрало на мурашки и на слезы. Вот и сегодня то же самое.

Почему? Ведь это первые такие соревнования, Абсолютный чемпионат мира. Это были действительно разные эмоции. Все происходило быстро, но очень круто, что у каждого спортсмена было время. И вот я смотрю, что я пишу историю легкой атлетики и в то же время – вписываю украинскую легкую атлетику в историю мировой легкой атлетики, это очень круто и мотивирует прыгать еще дальше.

– Пять лет назад мы с тобой общались и тогда ты сказала, что когда прыгаешь, то чувствуешь себя "взлетающей птичкой". Это ощущение до сих пор сохранилось с тобой?

– Да, это словосочетание не изменилось. Иногда я даже говорю себе перед прыжком, что я птичка, что я могу взлетать и лететь высоко.

– Твоя методика отдыха перед прыжком остается той же? Три года назад ты рассказывала мне, что ты медитируешь, считаешь до десяти, контролируешь дыхание.

– У меня несколько методик, их уже стало больше. Во-первых, я все еще считаю до десяти. Во-вторых, я закрываю глаза и дышу квадратами. А еще в этот момент я сажаю муху или цветочек и двигаю их по разным углам или цифрам. Ну и моя пальчиковая движка никуда не делась, она со мной.

"Еще одно олимпийское золото и собственный рекорд"

– Этим летом ты впервые за пять лет выступила на чемпионате Украины. Какие ощущения у тебя остались от этого состязания?

– Это было очень круто и волнительно. Вот прям очень волнующе выступать на домашней арене с украинскими зрителями. Я хотела подарить эти эмоции и даже погода этого не изменила. Потому что когда я выходила в сектор, то был дождь. И я подумала: "Ну класс, попрыгаем в дождь, давно такого не делала!" Но эта энергия и заряд эмоций, которые мне дали зрители, позволили мне кайфануть, мне очень понравилось это выступление.

И если сравнивать эти два чемпионата, 2021 и 2026, то это совсем другой уровень. Несмотря на войну в стране, мы можем организовывать такие соревнования.

– Вы постоянно соревнуетесь с Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон. Как бы ты описала свои отношения с ними? Ваша конкуренция истекает в секторе или по жизни она тоже присутствует?

– Мы конкурентки только в секторе. Вне его мы все друг с другом общаемся. И когда мы приезжаем на соревнования и попадаем в одно время на обед или ужин, мы постоянно общаемся. Это очень круто, когда люди воспринимают конкуренцию между друг другом только в секторе. А когда ты выходишь за пределы стадиона, вы обычные люди.

Ярослава Магучих с титулом абсолютной чемпионки мира (фото: World Athletics)

– Ты уже стала Абсолютной чемпионкой и рекордсменкой мира. Что ты хочешь выиграть в своей карьере?

– Еще одно олимпийское золото. Побить Олимпийский рекорд. И конечно, побить свой собственный рекорд и прыгнуть еще повыше.

– У тебя очень яркий Tik-Tok. Где ты берешь вдохновение, чтобы его вести? Это же куча времени…

– Сейчас я чувствую, что пора вернуться в свой прайм в 2017 году. Тогда было очень много тик-токов, а сейчас это происходит, когда есть настроение что-то снимать. Иногда хочется что-то снять, но для этого нужно выбрать музыку, чтобы она подходила под твое настроение. И это все происходит так: "Одно видео сняла – и хватит. На полгода будет достаточно".