Громкая сенсация: украинский юниор разбил одну из легенд снукера

Как Бойко одолел звездного соперника

Матч закончился убедительной победой украинца со счётом 4:1. Бойко уверенно начал поединок, поведя 2:0, и только из-за неприятного курьёза с падением битка в лузу отдал третий фрейм.

Статистика поединка Бойко – Цзюньхуэй

Впрочем, Юлиан не потерял концентрации и закрыл игру, сделав три полусотни серии (67, 61 и 55 очков). В решающей пятой партии украинец оказался сильнее в сложной 15-минутной тактической борьбе.

Другие результаты дня на British Open 2026

Игровой день 2 сентября отличился другими яркими матчами и еще одной неожиданностью. Лиам Хайфилд разгромил чемпиона мира-2024 Кайрена Уилсона (4:1). Марк Селби в напряженном триллере вырвал победу у Джексона Пейджа (4:3), а Джадд Трамп уверенно одолел Рикки Волдена (4:2).

Шон Мерфи покинул турнир, уступив Дэвиду Гилберту (2:4). Также в 1/8 финала прошли Джон Хиггинс, Джек Лисовски и Джек Джонс.

Карьера звездного китайца

Дин Цзюньхуэй завоевал 15 рейтинговых титулов за свою профессиональную карьеру. Благодаря этому он является самым успешным азиатским игроком в истории снукера. В частности он трижды выигрывал престижный UK Championship.

В сезоне-2013/14 Цзюньхуэй повторил рекорд Стивена Хендри, выиграв сразу 5 рейтинговых турниров за один сезон. А в следующем сезоне китаец несколько недель был №1 мирового рейтинга.

Единственный трофей, который пока ему не подчинился – звание чемпиона мира. Ближе всего Цзюньхуэй был к победе в 2016 году. Однако тогда Дин проиграл финал Марку Селби.