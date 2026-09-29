Финальная битва UDC 2026: трое пилотов претендуют на титул чемпиона Украины

Входящий в программу соревнований UDC

Последний старт сезона UDC'26 начнется с квалификаций 3 октября, сам финал пройдет на следующий день. Как приятный бонус для зрителей на одном треке состоятся сразу два соревнования:

6 этап – финал Чемпионата Украины по дрифтингу UDC 2026

Кубок Украины по дрифтингу в классе PRO.

Турнирная таблица UDC

Перед финалом турнирная UDC ситуация в топ-3 предельно плотная, и чемпионом может оказаться и Подлужный, и Колобов и имеющий шансы Хорольский. Таблица сейчас выглядит так:

Первый в зачете – Колобов Иван – 851 балла, второй – Подлужный Артур – 799 (-52 от лидера), и третий – Хорольский Артем – 745 (-54 от второго места). Три пилота идут настолько близко, что даже один заезд может сменить финальную расстановку.

"Это настоящая бешеная битва – трое пилотов идут плотно, дышим в спину друг другу. Разница минимальна, и любой из нас может стать чемпионом. Малейшая ошибка на квалификации или в заезде на выбывание – и место в тройке утрачено. Поэтому это не просто финальный этап, это последняя битва сезона, и готовиться к ней нужно максимально серьезно", – делится эмоциями перед гонкой года один из лидеров украинского дрифта Артур Подлужный