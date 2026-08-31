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Другое 31 августа 2026, 13:10

Добавились чехи и австрийцы: "Атлетик" узнал всех соперников в основном раунде футзальной Лиги чемпионов

Днепровский клуб получил путевку в еврокубок благодаря перераспределению квот
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Атлетик" дебютирует в Лиге чемпионов (Фото: athletic_futsal_dnipro, Instagram)
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Вицечемпион Украины по футзалу "Атлетик Футзал" узнал полный список соперников в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27. Состав квартета окончательно определился по итогам матчей третьего раунда.

Об итоговом перечислении соперников украинского вицечемпиона сообщает Sport RBC.UA.

Представительство Украины и состав группы

Благодаря перераспределению квот Украина впервые получила сразу две путевки в самый престижный еврокубок. Помимо чемпиона Экстралиги киевского ХИТ свой путь начинает и серебряный призер - "Атлетик Футзал", для которого это будет дебют на международной арене.

По результатам жеребьевки и предварительного раунда украинский клуб попал в путь B, где его соперниками станут "Лозница Град 2018" (Сербия), Хрудим" (Чехия) и "Атлетик Клуб" Грац (Австрия).

Украинское противостояние и регламент

Особо интересным обещает быть поединок против чешского "Хрудима". За этот клуб выступают трое украинских футзолистов – Михаил Грицина, Тарас Королишин и Андрей Ткачук, которые в предыдущем раунде ЛЧ на троих забили шесть голов.

Матчи основного раунда пройдут с 27 октября по 1 ноября. Регламент в пути B чрезвычайно суров: в отличие от пути A, где проходят первые три команды, в 1/8 финала пробится только победитель группы.

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