Добавились чехи и австрийцы: "Атлетик" узнал всех соперников в основном раунде футзальной Лиги чемпионов

Представительство Украины и состав группы

Благодаря перераспределению квот Украина впервые получила сразу две путевки в самый престижный еврокубок. Помимо чемпиона Экстралиги киевского ХИТ свой путь начинает и серебряный призер - "Атлетик Футзал", для которого это будет дебют на международной арене.

По результатам жеребьевки и предварительного раунда украинский клуб попал в путь B, где его соперниками станут "Лозница Град 2018" (Сербия), Хрудим" (Чехия) и "Атлетик Клуб" Грац (Австрия).

Украинское противостояние и регламент

Особо интересным обещает быть поединок против чешского "Хрудима". За этот клуб выступают трое украинских футзолистов – Михаил Грицина, Тарас Королишин и Андрей Ткачук, которые в предыдущем раунде ЛЧ на троих забили шесть голов.

Матчи основного раунда пройдут с 27 октября по 1 ноября. Регламент в пути B чрезвычайно суров: в отличие от пути A, где проходят первые три команды, в 1/8 финала пробится только победитель группы.