Чемпион мира продлил контракт с "Макларен"

Детали нового соглашения Норриса с "Макларен"

Действующий чемпион мира Ландо Норрис связал свое будущее с "Маклареном", подписав новый контракт, гарантирующий его выступления за команду по меньшей мере до 2030 года.

Соглашение также предусматривает возможность продления контракта на несколько лет после 2030-го. Кроме того, команда подарит Норрису один из болидов, на котором получил чемпионский титул в Формуле-1.

26-летний Норрис дебютировал в Формуле-1 в составе "Макларен" в 2019 году. В 2024 году британец подписал с командой новый многолетний контракт, который, как считалось, был рассчитан до 2027 года.

Будущее Норриса в "Макларене" по-прежнему не вызывало сомнений, а окончательно его позиции укрепил чемпионский сезон-2025. Тогда британец стал первым после Льюиса Хэмилтона в 2008 году пилотом, выигравшим главный титул Формулы-1 в составе McLaren.

Как Норрис прокомментировал новое соглашение

Новый контракт продолжает тенденцию долгосрочных соглашений между звездными пилотами и командами на рынке Формулы-1. На прошлой неделе Макс Ферстаппен продолжил сотрудничество с Red Bull до 2030 года, а Шарль Леклер в начале этого сезона подписал новое многолетнее соглашение с Ferrari.

"Макларен" – это мой дом, и я очень рад подписать новый контракт, который позволит мне оставаться в команде как минимум до 2030 года. Когда девять лет назад я начинал этот путь, я четко понимал, каких целей хочу достичь: вернуть Макларен на вершину и выиграть чемпионские титулы, - сказал Норрис.