"Пожалуйста, атакуй сюда": фаны сделали мемную подсказку для Леклера перед Гран-при Азербайджана

Забавная выдумка от фанатов

Перед началом Гран-при Азербайджана фанаты опубликовали сгенерированное с помощью ИИ фото 15-го поворота на трассе в Баку. На этой фотографии стена на входе в поворот - надувная и выполнена в цветах "Феррари".

"Защитная стена "Leclerc". Теперь надувная. Ведь каждый раз заменять стену становилось слишком дорого. Художественное изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта как дань уважения и для развлекательных целей", - говорится в подписи.

Также на этой стене есть надписи "Защитная стена Леклера" и "Пожалуйста, атакуй сюда".

История по этому мему

У пилота "Феррари" очень тесные отношения со стенами на трассе в Баку. Чаще монегаск попадал в аварии именно в 15-м повороте. Но Леклер попадал еще в несколько аварий в нескольких других поворотах.

Самый известный инцидент произошел во время квалификации Гран-при Азербайджана-2019. Леклер, являвшийся фаворитом на поул, заблокировал колеса в 8-м повороте и влетел прямо в барьер. Именно тогда по радио он произнес свою знаменитую фразу, разлетевшуюся на мемы: "Я глуп. Я глуп. Я все выключаю".

Но наиболее трудным для Шарля стал именно 15-й поворот. Гонщик "Феррари" попадал в аварии в этом повороте в 2021-м и 2024-м годах (в практических заездах) и в финальном сегменте квалификации в 2025-м году.

2026-й – более осторожный Шарль

Во время текущего Гран-при в Баку Шарль Леклер уже успел занять второе место в квалификации. После нее монегаск в комментарии вспомнил о своих отношениях со стенами и пожаловался на текущий болид "Феррари".

"Моя главная сила в Баку – это проезжать, буквально чиркая стены. Но на этот раз я должен был оставлять больший запас безопасности", – заявил Леклер.