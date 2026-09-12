"Бирмингем все изменил": Людмила Оляновская – о рекорде Украины, бронзе Евро и новом уровне

Рекорд Украины, три секунды до серебра и трасса Бирмингема

– Людмила, прошло уже немного времени после чемпионата Европы в Бирмингеме. Как сейчас оцениваете свое выступление и бронзовую медаль, когда эмоции после финиша уже немного утихли?

– Считаю свое выступление достаточно достойным. Я показала хороший результат, быстрые минуты, установила рекорд Украины. Это был мой четвертый чемпионат Европы, и на трех из них я выигрывала медали. Поэтому, наверное, годы тренировок и тысячи пройденных километров этого стоили.

– Вы прошли полмарафон за 1:31:07 и установили национальный рекорд Украины. Насколько для вас сам результат стал неожиданным и что он говорит о вашей нынешней форме?

– 1:31.07 – это очень приятная неожиданность. Некоторое время за последние годы я пыталась побить рекорд Украины на дистанции 20 километров, который я когда-то и установила, и это казалось очень нереалистичным, потому что даже приблизиться к нему не удавалось. А Бирмингем все изменил. По ходу полумарафона 20 километров составили 1:26,41 часа (на 28 секунд быстрее моего результата 2015 года).

Что касается формы, то, пожалуй, это пока лучший уровень, который я когда-то показывала! Тренеры говорят, что это мой лучший возраст и лучшее время, так что нужно только реализовать это все.

Людмила Оляновская (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)

– До серебряной медали вам не хватило всего трех секунд. Прокручиваете ли сейчас в голове этот финиш и думаете, что могли добавить на последнем километре?

– Да, три секунды – это не много и считаю, что могла бы там бороться, правда, эти три секунды нужно было решать не на последнем километре, а чуть раньше, за километра два до финиша. И да, немного "подгрызала" себя за серебряную медаль, но это уже прошло.

– После финиша вы сказали, что недовольны своим последним километром. Что именно тогда произошло физически и психологически и почему не удалось провести концовку так, как хотелось?

– Я требовательна к себе и просто хочу преодолевать последний километр быстрее, а лучше несколько километров финишировать максимально быстро. Скорость у меня, это показывают мои результаты на коротких дистанциях. Но включить эту функцию на финиш полумарафона, пока не выходит.

– Вы назвали бирмингемскую трассу "Смотри под ноги" из-за переходов с асфальта на брусчатку, плитку, ямы, повороты и перепады высоты. Насколько такая трасса реально повлияла на результат, и можно ли сказать, что она была опасна для спортсменов?

– Трасса действительно была непростая. Мы ее так назвали нашей группой, когда перед соревнованиями приехали ее посмотреть и были неприятно удивлены! Не ровная, поверхность различных видов цемента, плитки, асфальта и брусчатки. Хотелось, конечно, что-то более равное и обычное, но, как показали соревнования, все в равных условиях и трасса не помешала показать результаты уровня мировых рекордов. Так что, если готов и силен, то смотри под ноги и вперед!

Война и условия подготовки атлетов в Украине

– При этом в преддверии старта у вас возникли проблемы со здоровьем, но вы все равно вышли на дистанцию. Насколько сложно было психологически принять решение стартовать и были ли моменты, когда думали взойти?

– Думаю, у всех спортсменов есть вопросы по здоровью, у меня же свои, разные и тоже довольно часто. Но как все происходит? Немного консультаций со спортивным врачом, снятие симптомов и старт. Мнений не стартовать не было вообще, мысли сойти тем более не допускаются. Ситуации бывают, конечно, разные, но наша не была критической. Мы ее контролировали.

– После финиша вы сказали очень сильную фразу о том, что украинские легкоатлеты тренируются в гораздо хуже, чем их конкуренты, но все равно могут навязывать им борьбу. Что конкретно вы имели в виду под "намного худшими условиями": ситуацию в Украине или инфраструктурную?

– Прежде всего я имела в виду ситуацию с безопасностью, это очень тяжело и сильно влияет психологически. Ракеты, дроны, пожары, бессонные ночи, страх за жизнь своего ребенка, семьи и родных. Во-вторых, это, конечно, и инфраструктура, потому что опять же ракеты и дроны разрушают стадионы, бассейны, медицинско-реабилитационные центры, спортивные площадки и залы. И это длится много лет, каждый день, а восстанавливается не так быстро!

Я благодарю ФЛАУ, Минмолодежьспорта, Укрспортобеспечение за подготовку к соревнованиям. Для нас были созданы условия за границей, и мы имели возможность работать и реализовываться. Но здесь есть и другие стороны, потому что даже если мы за границей, то родные дома и все равно мы отслеживаем воздушные тревоги, читаем новости и волнуемся за ситуацию в Украине.

Людмила Оляновская (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)

– Война наложила свой отпечаток не только материально и психологически. Для спортсменов существенно усложнилась логистика на международные соревнования. Насколько это влияет на вашу подготовку и ваше физическое состояние?

– За весь период войны и обстрелов истощены не только спортсмены. Устали все люди, устали военные, логистически тяжело добираться всем. И это негативно влияет на физическую форму, приходится уделять время восстановлению не только после тренировок, но и после долгого пути, но мы выстоим!

– Есть ли у вас ощущение, что за границей не до конца понимают, в каких условиях украинские спортсмены продолжают готовиться и выступать?

Я думаю у меня не чувство, а четкое понимание, что за границей не понимают, в каком страхе живет народ и как готовятся спортсмены. До меня было даже несколько вопросов от иностранцев: "А что там еще идет война, она не закончилась?" или "Отдайте им там какие-нибудь территории, которые они хотят, и все остановится!".

Нас не поймут никогда или до тех пор, пока война не придет в их дом.

Вторая бронза подряд, новая дистанция и планы на будущее

– Вы уже второй раз подряд стали бронзовым призером чемпионата Европы – после медали 2024 года на 20 км. Чувствуете, что спортивная ходьба для вас сейчас переживает новый этап, и насколько есть желание подниматься выше?

– Вторая бронза это хорошо, но есть еще серебро и золото. К тому же всегда есть куда подниматься. И чемпионат Европы – это классно, но есть и другие соревнования. Есть мечта.

Людмила Оляновская вместе с руководителями ФЛАУ (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)

– В Бирмингеме вы соревновались уже на новой для чемпионата Европы дистанции – полумарафоне 21,0975 км вместо традиционных 20 км. Как вам это изменение и считаете, что именно такая дистанция лучше подходит спортивной ходьбе на самом высоком уровне?

– Просто новое название и плюс один километр и 97 метров, но скорость и подготовка те же, что и на 20 калометров.

Ходьба на 20 и 50 километров – это давние дисциплины и, по моему мнению, ничего не нужно шевелить, но перемены уже произошли. Они были призваны для лучшей популяризации. И если это повлияет, то пусть так и будет!

– После такой медали и национального рекорда, какие цели ставите перед собой дальше? Есть ли уже конкретная дистанция, турнир или результат, который хочется покорить в ближайшее время?

– Медаль и рекорд уже пролистали, так все было вчера, а сегодня все может измениться. Начинаем готовиться к новому сезону и новым результатам. Цели есть всегда, но сначала делаем, а потом рассказываем!