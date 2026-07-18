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"Злой шуткой стал выход в элиту": экс-тренер сборной Украины раскрыл детали громкой отставки

13:51 18.07.2026 Сб
2 мин
Специалист откровенно рассказал о работе без контракта и кулуарных играх ФХУ после триумфа
aimg Андрей Костенко
"Злой шуткой стал выход в элиту": экс-тренер сборной Украины раскрыл детали громкой отставки Олег Шафаренко (фото: ФХУ)
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Бывший тренер сборной Украины по хоккею Олег Шафаренко заявил, что в течение трех лет работал в национальной команде без официального контракта. А переговоры о полноценном соглашении с Федерацией хоккея Украины (ФХУ) сорвались именно после исторического выхода "сине-желтых" в мировую элиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью специалиста "Суспільному Спорт".

Три года работы на честном слове

По словам Шафаренко, официальная версия Федерации о "завершении сроков действия соглашений" не соответствует действительности, ведь юридически никаких документов не существовало, а штаб работал на энтузиазме и обещаниях.

"Я отработал три сезона без контракта. Нам выплачивали премиальные и небольшие деньги во время проведения сборов или самого чемпионата мира. За эти три года в сборной мы, возможно, решили, что наконец-то доказали право на полноценный контракт. Но, к сожалению, наши с ФХУ взгляды не до конца сошлись", - признался Шафаренко.

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Появление "теоретиков"

Парадокс в том, что именно грандиозный триумф украинцев в сезоне-2026 и возвращение в элитный дивизион впервые за 20 лет стали для тренерского тандема Дмитрия Христича и Олега Шафаренко злой шуткой.

"Когда мы туда прошли, в федерации вдруг появилось много советников – таких теоретиков, которые сразу начали предлагать вещи, которые может и имеют право на жизнь в ведущих хоккейных странах мира, но в принципе не отвечают реалиям украинской хоккея" – говорит специалист.

Разговоры о деньгах

Тренеры логически рассчитывали на адекватные условия после исторического прорыва, заявив, что их штаб "достоин чуть большего". Но попытки договориться с президентом ФХУ Сергеем Мазуром ни к чему не привели.

Сначала от Шафаренко потребовали покинуть киевский "Сокол", главным тренером которого он является. И хотя впоследствии тренеру пошли навстречу в этом выборе, всеобщий компромисс так и не нашли.

Реакция игроков сборной

Такая кадровая политика ФХУ вызвала серьезный резонанс среди лидеров команды. Капитан сборной Игорь Мережко уже публично выразил разочарование из-за того, что стороны не смогли пойти навстречу друг другу.

Сам Шафаренко уверяет, что не пытался подстрекать игроков, хотя хоккеисты сами оборвали ему телефон с одним вопросом: "Как так?" Впрочем, экс-наставник призвал сборников оставить эмоции в стороне и продолжать сражаться за сине-желтый флаг, независимо от того, кто именно возглавит команду в элитном дивизионе.

Ранее мы писали, что сборная Украины получила соперников на Европейском кубке наций-2026.

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