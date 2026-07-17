"Жирона" приняла жесткое решение по будущему Ваната

Удар по контрактам и "вольная" для Цыганкова

Обычно понижение в классе активирует правило испанского футбола: после вылета из Примеры заработные платы игроков урезаются на 50%. Такая ситуация заставляет лидеров команды искать другие варианты продолжения карьеры.

Из отечественных легионеров "Жироны" самым близким к смене клубной прописки является Виктор Цыганков. У него остается только год по контракту, и для "Жироны" это последний шанс заработать на трансфере. Ведь через полгода вингер сможет законно подписать контракт с другим клубом и уйти совершенно бесплатно.

А вот в отношении других украинцев – Александра Пищура, Владислава Крапивцова и Владислава Ваната – позиция клуба совсем другая. Они остаются.

Почему отказали Ванату

Руководство "Жироны" категорически заблокировало идею трансфера Ваната этим летом. Год назад за украинского нападающего отдали 17 миллионов евро, а сейчас клуб выставил на 24-летнего игрока солидный ценник – 30 миллионов евро. Понимая, что за игрока из Сегунды такие деньги никто не заплатит, каталонцы разработали хитрый план.

Согласно ему, украинец должен отыграть сезон во втором дивизионе и стать главной силой, которая вернет команду в Примеру. По возвращении в элиту Ванат должен провести еще один мощный год, чтобы "догнать" вожделенную трансферную стоимость.

Достижение форварда в "Жироне"

Сам нападающий, год назад перебравшийся в "Жирону" из киевского "Динамо", начал испанский этап карьеры очень прилично. В своем дебютном сезоне Ванат провел 29 матчей во всех турнирах. За это время нападающий забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.

Перспектива играть в Сегунди вряд ли можно назвать наилучшим вариантом для самого футболиста. Но "Жирона" четко дала понять: продавать его сейчас никто не собирается.

Отметим, что действующее соглашение Ваната с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года. Тransfermarkt оценивает стоимость форварда сборной Украины в 15 миллионов евро.