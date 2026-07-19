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Сборная Украины U-20 вышла в финал Евробаскета

00:33 19.07.2026 Вс
2 мин
Команда Дмитрия Забирченко возвращается в дивизион А
aimg Даниил Вереитин
Сборная Украины U-20 вышла в финал Евробаскета Украинские баскетболисты не потерпели на турнире ни одного поражения (фото: FIBA)
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В полуфинальном матче Евробаскета U-20, который проходит в Словакии, украинская команда победила сборную Португалии и гарантировала себе повышение в классе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как завершился матч Украина – Португалия

Украина уверенно начала матч, доставив португальцам хлопоты еще в первой четверти. И если по итогам первой десятиминутки преимущество украинской команды составляло всего четыре очка, то второй игровой период остался полностью за желто-синими. На большой перерыв команда Дмитрия Забирченко отправилась с солидным гандикапом в 17 очков – 42:25.

В третьей четверти Португалия несколько сократила отставание, но Украина контролировала ход игры и перед заключительной десятиминуткой установила преимущество в счете уже в 20 очков. В заключительной четверти единственной задачей украинской команды было не потерять свое преимущество, что и было успешно выполнено. Итоговый счет: 81:61.

Чемпионат Европы U-20. Дивизион В

Братислава, Словакия. Арена GOPASS Arena

Украина - Португалия 81:61 (23:19, 19:6, 23:18, 16:18)

Украина : Грищук 23 + 11 подборов + 3 блок-шота + 2 перехвата + 2 передачи, Сушкин 19 - 4 потери, Ему 8 + 15 подборов + 5 передач - 5 потерь, Гогуленко 6 - 4 потери, Король 6 - старт, Романица 12, Упыр 3, Ник Марченко 0, Ситар 0.

Что ждет сборную Украины U-20

Украинская команда уже гарантировала себе возвращение в Дивизион А. В финальном противостоянии наши баскетболисты сыграют со сборной Исландии, победившей в полуфинале Швецию 84:76.

Матч Украина – Исландия начнется в 21:30 по Киеву.

Ранее мы рассказывали о победном наступлении сборной Украины на Евробаскете U-20 . Наша команда не проиграла ни одного матча на турнире.

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